İbrahim Bölükbaşı\'nın Restoran Açılışı

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli judocu İbrahim Bölükbaşı'nın cağ kebabı restoranının açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirdi. Açılışta spor camiasının önemli temsilcileri yer aldı.

Hem olimpiyatlarda hem de paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsil eden İbrahim Bölükbaşı, Ankara'da cağ kebabı üzerine bir restoran açtı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli judocu İbrahim Bölükbaşı'nın restoranının açılış törenine; Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, milli güreşçi Rıza Kayaalp ile spor camiasından önemli isimler katıldı. Dualarla açılışı gerçekleşen restoranın önünde kırmızı kurdeleyi Taha Akgül ile birlikte kesen İbrahim Bölükbaşı, aktif spor hayatının yanı sıra ticari hayata da atılmak istediğini dile getirdi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise, milli sporcu İbrahim Bölükbaşı ile takım arkadaşlığı yaptıklarını hatırlatarak, "Kendisi hep helaliyle kazandı, inşallah helaliyle de burada kazanç elde eder. İnşallah bu sektörde daha iyi yerlere gelir. Kendisine başarılar dilerim" diye konuştu. İkili, daha sonra kestikleri cağ kebabını misafirlere ikram etti.