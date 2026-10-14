İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile vedalaştı - Son Dakika
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İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile vedalaştı

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İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile vedalaştı
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, görevine son verilen A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile vedalaştı.

A Milli Futbol Takımı’nda geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. 

HACIOSMANOĞLU'NDAN MONTELLA'YA VEDA

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile vedalaştı

Başkan Hacıosmanoğlu; teknik direktörlük süresi boyunca yakalanan başarılar ve hizmetleri için İtalyan teknik adam teşekkür edip, bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, görüşmenin ardından Vincenzo Montella'ya, Kosova - Türkiye maçının ardından kendisinin Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğrafının yer aldığı bir plaket hediye etti.

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    Yorumlar (1)

  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Bu ülkede şampiyonluk kupası vermeyen zat, gitmiş buna hediye veriyor, Türkiye nin futboluda emin ellerde maşallah. 0 0 Yanıtla
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