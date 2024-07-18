İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı Seçildi

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da gerçekleşen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonuçlarının ardından, İbrahim Hacıosmanoğlu başkan seçildi.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı. 281 delege tarafından kullanılan oyun 134'ünü İbrahim Hacıosmanoğlu, 129'unu Mehmet Büyükekşi alırken 18 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçla İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı oldu. - ANKARA