İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı Seçildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Amatör kulüplerin temsilcileri ile 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig temsilcileri ile oturup kendi sorunlarımızı masaya koyacağız. Bizdeki arkadaşlar, onların yetkili arkadaşları ile futbolun sorunlarını futbolun aileleri ile çözeceğiz" dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda 134 delegenin oyunu alan Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı oldu. Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Hacıosmanoğlu, "Anadolu'dan büyük teveccüh gördük. Futbolun adil ve adaletli yönetilmesine inanarak yola çıktık. Tabii yükümüz ağır. Bize bu teveccüh gösterenlere çok teşekkür ediyorum. Ben bir şey kazanmadım, Türkiye kazandı" diye konuştu.

"Futbolun sorunlarını futbolun aileleri ile çözeceğiz"

Türk futbolunda kardeşliği yayacaklarını dile getiren Hacıosmanoğlu, "Biz ilk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene, bin adım gideceğiz. Oldu, bittiye getirmeyeceğiz. 'Biz yaptık, federasyon başkanıyız, kurallara uyacaksınız' demeyeceğiz. Amatör kulüplerin temsilcileri ile 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig temsilcileri ile oturup kendi sorunlarımızı masaya koyacağız. Bizdeki arkadaşlar, onların yetkili arkadaşları ile futbolun sorunlarını futbolun aileleri ile çözeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA