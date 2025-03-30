İbrahim Hatipoğlu: Galatasaray hakemi ve VAR'ı yenmek zorunda değil / Metin eklendi - Son Dakika
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İbrahim Hatipoğlu: Galatasaray hakemi ve VAR'ı yenmek zorunda değil / Metin eklendi

GALATASARAY Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, "Galatasaray hakemi ve VAR'ı yenmek zorunda değil. Futbol oynamaya çalışıyoruz.

30.03.2025 21:43
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GALATASARAY Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, "Galatasaray hakemi ve VAR'ı yenmek zorunda değil. Futbol oynamaya çalışıyoruz. İyi bir takımımız var ve şu anda ligin lideriyiz ama bize karşı oynanan oyunları görüyoruz. Buna karşı da mücadele edecek gücümüzün olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası Beşiktaş'ın sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımı eleştiren Hatipoğlu, "Tüm Galatasaray taraftarlarını bayram arefesinde istenmeyen bir neticeyle üzdüğümüz için özür diliyorum. Beşiktaş yönetimi, bizi burada iyi ağırladı. Onun için teşekkür etmek isterken sosyal medyadan yaptıkları saygısızca paylaşımdan dolayı da onları eleştiriyorum. Hiç yakışmadı. Direkt Okan hocamızı muhatap aldılar. Ben kendilerinden özür ve bu paylaşımı kaldırmalarını bekliyorum. Bizi iyi ağırladılar ama sonrasında yaptıkları 'Efendi Beşiktaş'a hiç yakışmadı" diye konuştu.

'ORTA HAKEM VE VAR HAKEMİ SON DERECE YETERSİZDİ'

Karşılaşmada görev alan hakem kadrosuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Hatipoğlu, "Dün Bodrum'da oynanan mücadelede tüm futbol kamuoyunun hayretlerle takip ettiği bir mücadele sonunda rakibimiz aradan sonra üç puanla başladı. Bu tiyatronun ikinci perdesi de bugün burada devam etti. Bugün sahada atamasıyla büyük tartışma oluşturan bir hakemin ve VAR'ın bu maçın ağırlığını kaldırmayacağını ve bir takımı nasıl mağdur edebileceklerini gördük. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Takip ettiğimiz kadarıyla VAR müdahalesinin çok gereksiz ve haksız olduğunu, pozisyonun da bir kımızı kart içermediğini gördük. 35'inci dakikadan itibaren bizi 10 kişi oynattılar. Davinson Sanchez'e de yapılan çok net bir müdahale ve penaltı var. VAR'ın karışmaması gereken pozisyona karışırken, bu defa da çok net şekilde müdahale etmesi gereken bir penaltı pozisyonunu es geçti. Burada 'Hakem yabancı mı olsun, yerli mi olsun?' tartışmalarını günlerdir sürdürenler hep iyi hakem, yetenekli hakem çağrımızı görmezden geldi. Bugün orta hakem ve VAR hakemi son derece yetersizdi. Bunu bilinçli olarak mı yaptılar yoksa beceriksizlik sonucu mu bu hataları yaptılar bunun değerlendirmesini de kamuoyuna bırakıyorum" dedi.

'GALATASARAY HAKEMİ VE VAR'I YENMEK ZORUNDA DEĞİL'

Przemyslaw Frankowski'nin kırmızı kart pozisyonunda karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un VAR ile olan konuşmasını merak ettiğini ifade eden İbrahim Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok merak ediyorum. Yasin Kol, VAR hakemiyle nasıl bir konuşma yaptı? Nasıl anlaştılar da o sarı kartı kırmızıya dönüştürdüler. O kadar kısa sürede nasıl aralarında bir diyalog geçti de penaltı pozisyonunu devam ettirdiler. Üzgünüz. Galatasaray hakemi ve VAR'ı yenmek zorunda değil. Futbol oynamaya çalışıyoruz. İyi bir takımımız var ve şu anda ligin lideriyiz ama bize karşı oynanan oyunları görüyoruz. Buna karşı da mücadele edecek gücümüzün olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz. Galatasaray Kulübü, mart ayını lider geçtiği bir sezonda, mayıs ayında şampiyonluğu alacaktır. Burada topuyla tüfeğiyle her ne şekilde bizi engellemeye çalışacak insanlar varsa buyursunlar gelsinler"

'İYİ HAKEMLERLE OYNAMAYI HAK EDEN BİR LİGİZ'

Maçı yöneten hakemlerin ve VAR'ın gördüklerini hakkaniyetle çalmalarını istediklerini ifade eden Hatipoğlu, "Rakibimizin çabalarına, hakem atamalarına, federasyon nezdinde girişimlere ve yabancı hakem çığlıklarına hepimiz şahit olduk. Aynı çığlığı Fenerbahçe ile oynayacağımız kupa maçında bakalım ne kadar dile getirecekler. Gözlerimiz üzerlerinde olacak. Biz adalet istiyoruz. Hakemlerin ve VAR'ın gördüklerini hakkaniyetle çalmalarını istiyoruz. Türkiye'de ve Avrupa'da iyi hakemler var. Hem VAR'da hem de orta hakemde biz iyi hakemlerle oynamayı hak eden bir ligiz. Bunun da olması en büyük temennimiz. Biz, iyi bir hakem atanmasını istiyoruz" dedi.

Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını da beklediklerini ifade eden Hatipoğlu, "VAR ve orta hakemin hangi dilde anlaştıklarını merak ediyorum. Hemen mi yoksa hafta sonu mu açıklarlar bilmiyorum" ifadelerinde bulundu.

'25'İNCİ ŞAMPİYONLUĞUMUZU ELDE EDECEĞİZ'

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarını ifade eden Hatipoğlu, "Biz, 'Mayıslar bizimdir' diyoruz. Biz 25'inci şampiyonluğumuzu elde edeceğiz. Beyhude çabalara ve rakibimizin her türlü saha dışı oyuna başvurmasına rağmen biz onları sahada yeneceğiz. Bunun için birlik ve beraberlik içinde mücadele etmeliyiz. Bu sene üst üste 3'üncü şampiyonluğumuz için mücadele ediyoruz. Türkiye'de üst üste 3'üncü kez şampiyon olan son takım Galatasaray'dı. Bundan da 25 sene önce gerçekleşti bu durum. 25 yıl boyunca kimsenin başaramadığı zor bir şey bu. Siz 3'üncü kez şampiyonluğa giderseniz, futbolun neredeyse tüm paydaşları sizin değil başkasının şampiyon olmasını ister. Bunu da son günlerde kamuoyunda çok net görüyoruz. Buna rağmen Galatasaray, birlik ve beraberlik içinde kenetlendiği sürece şampiyonluğa ulaşacaktır. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Adil ve adaletli hakemlerle biz şampiyonluğa ulaşacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İbrahim Hatipoğlu: Galatasaray hakemi ve VAR'ı yenmek zorunda değil / Metin eklendi - Son Dakika

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