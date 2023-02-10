Icardi'den Kadir'e imzalı forma - Son Dakika
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Icardi'den Kadir'e imzalı forma

10.02.2023 21:29

- Icardi'den Kadir'e imzalı forma Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, Adıyaman'da 87 saat sonra enkaz altından kurtulan Kadir için formasını imzaladı.

- Icardi'den Kadir'e imzalı forma

İSTANBUL - Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, Adıyaman'da 87 saat sonra enkaz altından kurtulan Kadir için formasını imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya üzerinden Icardi'nin imzaladığı formanın videosunu paylaşarak, "87 saat süren yaşam mücadelesinin ardından enkaz altından kurtarılan Kadir'in ilk isteği, Mauro Icardi'nin imzalı forması olmuştu. Bu imza senin için Kadir" notunu düştü.

Kaynak: İHA
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Galatasaray, Adıyaman, Spor, Son Dakika

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