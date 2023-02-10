Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya üzerinden Icardi'nin imzaladığı formanın videosunu paylaşarak, "87 saat süren yaşam mücadelesinin ardından enkaz altından kurtarılan Kadir'in ilk isteği, Mauro Icardi 'nin imzalı forması olmuştu. Bu imza senin için Kadir" notunu düştü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Icardi'den Kadir'e imzalı forma - Son Dakika

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