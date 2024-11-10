Icardi, Taraftarlarla 3\'lü Çektirdi

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Galatasaray'da, Tottenham maçında sakatlanan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Samsunspor karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Samsunspor'u 3-2 mağlup yendi. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti taraftarlara giderek kutladı. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan müsabakada sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de müsabakayı tribünden takip etti. Icardi, karşılaşmanın ardından iki kale arkasındaki tribünlerde bulunan taraftarlara 3'lü çektirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar daha sonra Simge'ye ait olan ve Mauro Icardi ile özleşen 'Aşkın olayım' şarkısı söyledi. Arjantinli futbolcu da şarkıya eşlik etti. - İSTANBUL