İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Spor

İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, iftar programında birlik ve beraberliği ön plana çıkardı.

26.03.2025 22:16
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Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ankara'da iftar programı düzenledi.

Geleneksel Sporlar Gençlik Spor Kulübü Tesislerindeki programa Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın yanı sıra sevgi evlerinde kalan çocuklar da katıldı.

Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik ve beraberlik açısından önemini vurguladı.

Erdoğan, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin Ramazan'ı keyifle idrak ettiklerini, dualarla oruçlarını açtıklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu tesiste yıl boyunca yüzlerce, belki binlerce çocuğumuza ve gencimize hizmet veriyoruz. Akademimizde yer alan gençler de geliyor. Ramazan ayında da her akşam farklı genç gruplarını misafir ederek onlara geleneksel oyunlarımızı ve spor dallarımızı tanıtıyoruz. Çocuklarımız burada belki de ilk kez ata binmenin, ok atmanın ve geleneksel Ramazan eğlencelerine katılmanın heyecanını yaşıyor. Bu etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kadir Gecesi'nin önemine de değinen Bilal Erdoğan, "Bu gece bin aydan daha hayırlı. Rabbimizin bizlere sunduğu büyük bir fırsat. Dualarımızı eksik etmeyelim ve manevi iklimin farkında olarak bu gecenin kıymetini bilelim. Ramazan, hatalarımızdan arınmak ve daha iyi bir insan olmak için fırsattır. Ramazan boyunca yaptığımız iyilikleri sadece bu ayla sınırlı tutmayıp hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Öfkemizi kontrol etmeli, gönüller kazanmalı, yardımlaşma ruhunu her daim canlı tutmalıyız." dedi.

Filistin vurgusu

Erdoğan, Filistin halkının büyük zulüm altında olduğuna dikkati çekti.

Gazze'de soykırımın bir buçuk yılı aşkın süredir devam ettiğini belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz yıllarda Filistin'den gelen çocuklarımızı burada ağırlamıştık. Son haftalarda hiçbir yardım girişine izin verilmiyor, gıda ve su tükenmiş durumda. Oradaki kardeşlerimizin yaşadığı acıyı burada hissediyoruz. Buradaki masum çocuklarımızın dualarının Gazze'deki kardeşlerimize ulaşmasını temenni ediyorum. Bu zulmü gerçekleştirenler tez zamanda hak ettikleri karşılığı bulsun." diye konuştu.

Müslümanların tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini dile getiren Erdoğan, "Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadar birçok olayda İslam dünyasının dayanışmasını gördük. Deprem felaketinde de tüm Müslüman dünyası Türkiye'ye yardıma koştu. Bugün de aynı ruhla hareket ederek mazlumların yanında olmalıyız. Bizler Müslümanlar olarak sadece kendimiz için değil tüm insanlık için adaletin ve iyiliğin savunucusu olmalıyız. Ancak bu şekilde daha güzel bir dünyayı inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, çocukların ve gençlerin bu tür etkinliklerle geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyeceğine ve Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşıyacaklarına inandığını, onların hedeflerine ulaşması için destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

"Bu tesis, geleneksel sporların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kuruldu"

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus ise konuşmasında, federasyon olarak geleneksel sporlara verdikleri önemi anlatarak "Bu tesis, geleneksel sporların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kuruldu. Binicilikten okçuluğa kadar pek çok alanda gençlerimize eğitim veriyoruz. Ayrıca sanata da önem vererek geleneksel ve modern sanatları bir araya getirdiğimiz GSK Kültür Sanat Akademisi'ni kurduk. Burada güzel sanatlar, müzik ve dini eğitimler başta olmak üzere geniş bir eğitim yelpazesi sunuyoruz." diye konuştu.

Turus, şunları söyledi:

"Geleneklerine bağlı, ilmiyle donanımlı ve vatan sevgisini yüreğinde taşıyan bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün geleneksel oyunlarla yetişen çocuklar, yarın bilim insanı, sanatçı ve ülkemize değer katan bireyler olacaklar."

Kaynak: AA

Bilal Erdoğan, ankara, Kültür, Yaşam, İftar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika

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