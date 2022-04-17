İki başkan adayı da aynı teknik direktörü istiyor! İşte Galatasaray'ın yeni hocası - Son Dakika
Üye Girişi

İki başkan adayı da aynı teknik direktörü istiyor! İşte Galatasaray'ın yeni hocası

17.04.2022 19:22
İki başkan adayı da aynı teknik direktörü istiyor! İşte Galatasaray'ın yeni hocası

Galatasaray'da seçime çok az vakit kala adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün çalışmak istediği teknik direktör netleşti. İki adayın da seçilmesi durumunda Domenec Torrent'le yolları ayırarak, Okan Buruk'u göreve getirmeyi amaçladığı olduğu öğrenildi.

30 Nisan'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi Galatasaray camiasında heyecan dorukta. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün yarışacağı seçim öncesinde iki adayın da listesinin zirvesinde aynı teknik direktörün ismi yazıyor.

OKAN BURUK İLE ÇALIŞMAK İSTİYORLAR

Akşam'da yer alan habere göre, İki adayın da teknik direktör tercihi Okan Buruk olabilir. Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen ve önemli başarılar kazanan Buruk, aktif futbolculuk kariyeri sonrasında teknik adamlığa geçiş yapmıştı. Başakşehir'le lig şampiyonluğunu ilan eden genç çalıştırıcı, bir süredir boşta bulunuyor. Daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Galatasaray'da çalışmayı her zaman hayal ettiğini söylemişti.

İki başkan adayının da çalışmak istediği teknik direktör aynı! İşte Galatasaray'ın yeni hocası
Okan Buruk

BAŞKAN ADAYLARININ AKLINDAKİ EN ÖNEMLİ İSİM

Burada öncelikler önemli olacak. 30 Nisan'da seçimi kim kazanırsa kazansın, aklında Okan Buruk olacak. Ancak liste başında farklı isimler bulunur ve önce onlarla görüşmeler yapılırsa, Okan Buruk'un Galatasaray'a gelişi yine rötar yapabilir. Direkt olarak Okan hocaya gidilmesi halinde herhangi bir sıkıntı çıkmayacak gibi gözüküyor. Burak Elmas'ın da Domenec Torrent öncesi Okan Buruk'u göreve getireceği iddia edilmiş ancak Burak Elmas kararının yabancı hocadan yana kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor Burak Elmas: Onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar Burak Elmas: Onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar

Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İki başkan adayı da aynı teknik direktörü istiyor! İşte Galatasaray'ın yeni hocası - Son Dakika


Son Dakika
19:22 İki başkan adayı da aynı teknik direktörü istiyor! İşte Galatasaray'ın yeni hocası
18:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu göçmenlere ilişkin 4 sorusunu tekrarladı: 'Saray ve şürekasından yanıtları hâlâ bekliyorum!'
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü: Türkiye her daim Filistin'in yanındadır
18:42 Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti! Mario Balotelli gelecek hafta forma giyemeyecek
18:05 Hakan Ural'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu
18:00 Emre Belözoğlu'nu sinirlendirecek hamle! Beşiktaşlı futbolcu için Galatasaray da devreye girdi
17:52 Rusya ve Ukrayna Mariupol hakkında farklı açıklamalarda bulundu!
17:38 Metin Şentürk iftar programı için espriyi patlattı: Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm
17:33 Kupa Voley finalinde Vakıfbank şampiyon oldu
17:11 Aykut Kocaman, Fatih Terim'den gelen teklifi ilk kez açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 19:28:15. #1.11#
SON DAKİKA: İki başkan adayı da aynı teknik direktörü istiyor! İşte Galatasaray'ın yeni hocası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement