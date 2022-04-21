İki yeni federasyon kuruldu - Son Dakika
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İki yeni federasyon kuruldu

21.04.2022 13:05
İki yeni federasyon kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu kuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

"Özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde; Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu kurulmasına 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 9. maddesi gereğince karar verilmiştir." - İSTANBUL

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Gazete, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İki yeni federasyon kuruldu - Son Dakika


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