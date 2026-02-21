İlbank, Nilüfer'i 3-2 Yenerek Kritik Galibiyet Aldı

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Sema Kayıkçı, Sadık Canyurt

İlbank: Damla Nur Dündar, Ece Morova, Beren Yeşilırmak, Gorecka, Begüm Hepkaptan, Merve Tanyel (Sinem Arıncı, Ezgi Akyıldız, Aysun Aygör, Cansu Aydınoğulları, Elif Su Yavuz)

Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Ünal Pehlivan, Ndiaye, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Öykü Saruhan, Burcu Yönder, Orvosova, Edwards, Ünzilenur Hacıoğlu)

Setler: 25-19, 22-25, 25-23, 17-25, 21-19

Süre: 148 dakika (27, 29, 34, 27, 31)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında İlbank, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 mağlup etti.

Ligde 5. kez maç kazanan İlbank, kümede kalma yarışında kritik bir galibiyet aldı. Nilüfer Belediyespor Eker ise 10. mağlubiyetini yaşadı.