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Ilgaz Dağı'nda öğrenciler kayakta dereceye girmek için yarıştı - Son Dakika

Ilgaz Dağı'nda öğrenciler kayakta dereceye girmek için yarıştı

16.02.2022 13:19
Ilgaz Dağı'nda öğrenciler kayakta dereceye girmek için yarıştı

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde okullar arası kayak yarışması düzenlendi.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde okullar arası kayak yarışması düzenlendi.

Kastamonu'da ilk, orta ve liselerde eğitim gören 50 öğrenci, yaşlarına göre 8 kategoriye ayrılarak Alp disiplini ve snowboard branşlarında yarıştı.

Organizasyon, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Kayak İl Temsilcisi Fırat Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel şekilde tamamladıkları yarışlarda dereceye girenlerin Türkiye Şampiyonası'na katılacağını söyledi.

Hem katılım sayısı hem de sporcu başarısından memnun olduğunu belirten Coşkun, "Sporcularımızın performansı gün geçtikçe artıyor. Geçen yıla göre sayı artarak devam ediyor. İnşallah Türkiye Şampiyonası'nda da ilimizi ve okullarını iyi temsil ederler." diye konuştu.

Azra Karabacakoğlu ise 8 yıldır kayak yaptığını anlatarak, çok keyifli geçen yarışlarda 16 yaş altı kategorisinde birinci olduğunu dile getirdi.

Emir Görkem Hırlı da milli takıma girmek istediğini ifade etti.

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Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı, Türkiye, Turizm, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ilgaz Dağı'nda öğrenciler kayakta dereceye girmek için yarıştı - Son Dakika Spor


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