İlhan Palut: 'Önemli bir deplasman galibiyeti' - Son Dakika
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İlhan Palut: 'Önemli bir deplasman galibiyeti'

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından önemli bir deplasman galibiyeti elde ettiklerini söyledi.

18.08.2024 01:29
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- İlhan Palut: "Önemli bir deplasman galibiyeti"

ADANA - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Önemli bir deplasman galibiyeti. Oyuncularım 3 puanı hak ettiler" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Adana hiçbir rakip için kolay bir yer değil. Gerçekten burada bir deplasman havası var. 2 senedir Ağustos ayında buraya geliyoruz. 2 takım içerisinde aynı şartlar geçerli ama sıcak hava zorlaştırıyor işleri" ifadelerini kullandı.

"Adana Demirspor'a başarılar dilerim"

Maçta baskılı bir oyun oynadıklarını kaydeden Palut, "Biz tempolu oyunu oynamak istiyoruz. Adana Demirspor'un savunma arkasına sarkarak pozisyonlar bulabileceğimiz için antrenmanlar yapmıştık. İlk yarı 1-0 bitti ama daha net bir skorla bitirebilirdik. İkinci yarıya Adana Demirspor daha derli toplu başladı ama biz yine pozisyonlar yakalayıp 2-0'ı bulduk. Oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Önemli bir deplasman galibiyeti. Oyuncularım 3 puanı hak ettiler. Adana Demirspor'a da başarılar dilerim" diye konuştu.

İlhan Palut: \'Önemli bir deplasman galibiyeti\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İlhan Palut: 'Önemli bir deplasman galibiyeti' - Son Dakika

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