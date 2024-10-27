Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salim Mazlum
Gaziantep FK: Dioudis, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Saborit, Sorescu, Ndiaye, Kozlowski, Lungoyi, Maxim, Kenan Kodro
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Boranijasevic, Bazoer, Boateng, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Kramer
Goller: Dk. 13 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 28 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 5 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK), Dk. 6 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
13. dakikada Kramer'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Pedrinho kontrol etti. Bu oyuncunun bekletmeden ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ndao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
19. dakikada Pedrinho'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
28. dakikada Maxim'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka tarafta iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Son Dakika › Spor › İlk Yarı 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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