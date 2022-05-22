İlker Avcıbay: "Hedefimiz ligde kalıcı olmaktı" - Son Dakika
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İlker Avcıbay: "Hedefimiz ligde kalıcı olmaktı"

22.05.2022 22:23

- İlker Avcıbay: "Hedefimiz ligde kalıcı olmaktı" Giresunspor Teknik Sorumlusu İlker Avcıbay, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hakem camiasına çok destek verdiklerini, ancak maçın hakemi Ali Palabıyık'ın yönettiği üç deplasman maçında da mağlup olduklarını söyledi.

- İlker Avcıbay: "Hedefimiz ligde kalıcı olmaktı"

HATAY - Giresunspor Teknik Sorumlusu İlker Avcıbay, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hakem camiasına çok destek verdiklerini, ancak maçın hakemi Ali Palabıyık'ın yönettiği üç deplasman maçında da mağlup olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 4-1 mağlup olan Giresunspor Teknik Sorumlusu İlker Avcıbay, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcıbay, ligi 4 maç öncesinden bitirdiklerini ve hedeflerinin de bu olduğunu belirterek, "Şimdi bugün buraya gelirken geçen haftadan önemli cezalı oyuncularımız vardı. Sakatlıklarımız vardı. U-17 ve 19 takımından oyuncularımızı bugün sahaya sürdük. Onlar da ellerinden gelen en iyi performansı sergilediler. Zaten maçın ilk yarısında bence daha kontrollü ve dengeli oynadık. Fakat tabi rakip tecrübeli ve fiziksel olarak bizden daha iyiydi. İkinci yarı oyunun kontrolünü ele aldılar. Onları tebrik ediyorum. Bize gelince şimdi Ali Palabıyık hocayla ilgili biz hocamız da çok centilmendir aslında hakemlerle ilgili. Sezon boyunca hiç konuşmadı. Hiç değerlendirme yapmadı. Yönetimimiz de aynı. Biz sezonu hakem camiasına inanılmaz destek vererek ve onlarla ilgili hiç konuşmayarak noktaladık. Ama bugün maalesef hocamız bu kadar centilmen olmasına rağmen atıldı. Şimdi biz Ali hoca ile 3 tane maç yaptık. 3 deplasman 3'ünde de mağlup olduk. Bugün de öyle. Şimdi 17 ve 19 takımından genç oyuncularla maça çıkmışız. İkili mücadelelerde ev sahibi lehine bazı takdir haklarını kullandı. Gol öncesi bir faul pozisyonu vardı. Verebilirdi bence. Pozisyon faul. Hocamız buna bir tepki gösterdi ama sarı kartla da geçiştirmesi gerekirken peşpeşe hemen ikinci sarı karttan hocamızı attı. Sonrasında ligi 3-4 maç öncesinden bitirdik. İstediğimiz hedef zaten buydu. Bu sene bu ligde kalıcı olmaktı. Bu süreçte ellerinden gelen gayreti maksimum seviyede gösteren bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Daha sonra yönetimimize kısıtlı imkanlarla oyuncuların ve bizlerin imkanları doğrultusunda bütün alacaklarımızı onlar da çok çalıştılar. Yönetimimize de çok teşekkür ediyoruz. En önemli parantez de Giresunspor taraftarına. Biz içerde oynadığımız çok kritik maçlarda takımımıza inanılmaz destek oldular saha içinde. Onlara teşekkür ediyoruz. Şimdi artık gelecek sezonun planlaması için hazırlıklarımız var. Şimdi artık dinleneceğiz ve çok da tatil yapmadan yeni sezon için hazırlıklara başlayacağız" şeklinde konuştu.

İlker Avcıbay: Hedefimiz ligde kalıcı olmaktı
İlker Avcıbay: Hedefimiz ligde kalıcı olmaktı
İlker Avcıbay: Hedefimiz ligde kalıcı olmaktı
İlker Avcıbay: Hedefimiz ligde kalıcı olmaktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İlker Avcıbay, Ali Palabıyık, Giresunspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlker Avcıbay: 'Hedefimiz ligde kalıcı olmaktı' - Son Dakika


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