İlker Dilek: "Bizim kuruluş amacımız İstanbul'daki potansiyeli Kastamonu'ya kazandırmak" - Son Dakika

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlker Dilek, kulübün kuruluş amacının İstanbul'daki potansiyeli Kastamonu'ya kazandırmak olduğunu söyledi. Dilek, yakın zamanda yeniden görüşmeler gerçekleştirerek Kastamonu spor'u da bünyelerine katmak istediklerini ifade etti.

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlker Dilek, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. İstanbul 1. Amatör Küme 8. Grup'ta mücadele ettiklerini belirten İlker Dilek, "Bunun yanında tüm yaş gruplarında çocuklarımızla birlikte İstanbul liglerinde katılım sağlıyoruz. Çocuklarımızın geleceklerine sportif faaliyetlerle katkı sağlamak için ben ve yönetim grubu arkadaşlarımızla süreci sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızı destekleyerek uluslararası projelere daha fazla katkıda bulunmak istiyoruz"

Kulübün uluslararası projeleri hakkında da bilgi veren Dilek, "Bizim sportif uluslararası gençlik değişim projelerimiz var. Geçmişte çocuklarımız iki kez Avusturya'ya gitti. Bir kez Selanik'e gitti. Selanik'te 23 Nisan'ı Atatürk'ün evinde kutlayan ilk ve tek gençlik ve spor kulübü biziz. Biz de çocuklarımızı İngilizce ve İtalyanca eğitimleriyle destekleyerek bu tarz projelerde biraz daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla bunun dışında da okullardaki eğitim faaliyetlerini de takip ederek çocuklarımızı yine sportif faaliyetlerle geleceğe, topluma kazandırıyoruz" dedi.

"Türkiye ve Avrupa şampiyonu çıkarmak istiyoruz"

Başkan İlker Dilek, kulübün futbol branşı haricinde farklı branşlarda da faaliyet gösterdiğini belirterek, "Futbol branşı harici badminton, masa tenisi, satranç ve kano branşlarımız var. Bu branşlarda da yine Ayvansaray, Karagümrük bölgesindeki çocuklarımızı bünyemize katarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu çocuklarımızın da inşallah gelecek senelerde Türkiye ve Avrupa şampiyonu çıkması için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin mozaiğini yansıtıyoruz"

Kulüp bünyesinde sadece Kastamonulu sporcuların bulunmadığını söyleyen Dilek, "Gönül ister ki Kastamonulu sporcu sayısını çoğaltalım. İsmimiz Kastamonu ama biz tüm Türkiye'nin mozaiğini yansıtıyoruz. 81 ilden çocuklarımız bizlerle beraber. Diyarbakırlısından Edirnelisine, Trabzonlusundan Tokatlısına kadar. Yüzde 10'a tekamül eden Kastamonulu sporcu potansiyelimiz var. Ama biz çocuklarımızın hepsini kucaklayarak, Kastamonu ismiyle bu çocuklara hizmet etmekten çok mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Kastamonuspor'u bünyemize katmak istiyoruz"

Başkan Dilek kulüp ile Kastamonuspor arasındaki birlikteliğe de değinerek, "Geçmişten bir pilot takım uygulaması var. Zaten bu bizim kuruluş amacımız. İstanbul'daki potansiyeli Kastamonu'ya kazandırmak. Ancak şu ana kadar çok başarılı bir birliktelik olmadı. Bununla birlikte geçen sene Kastamonuspor ile İstanbul Kastamonuspor'u birleştirip, İstanbul'daki genç potansiyeli oraya kazandırma ile ilgili hem vali beyle hem belediye başkanımızla görüşmelerimiz olmuştu. Şu an için bir mutabakat sağlayamadık. Ama önümüzdeki günlerde tekrar kendileriyle bir araya gelip Kastamonuspor'u da bünyemize katmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL