Ilkım, turnuvaya Türkiye'den katılan tek hakem - Son Dakika
Üye Girişi

Ilkım, turnuvaya Türkiye'den katılan tek hakem

25.06.2022 13:26
Ilkım, turnuvaya Türkiye'den katılan tek hakem

İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenen Dünya Ranking Series Şampiyonası'nda hakemlik yapan Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ilkım, turnuvaya Türkiye'den katılan tek hakem oldu.

İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenen Dünya Ranking Series Şampiyonası'nda hakemlik yapan Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ilkım, turnuvaya Türkiye'den katılan tek hakem oldu.

21-26 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan müsabakalarda aralarında Türk Milli Takımı'nın da yer aldığı 40 ayrı ülkenin milli takımları mücadele ediyor. Geçmiş dönemlerdeki Avrupa ve Dünya Şampiyonaları gibi uluslararası turnuvalarda da görev yaparak bu organizasyonlarda Türkiye ve İnönü Üniversitesi'ni temsil eden Ilkım, bu yıl ise Roma'da düzenlenen Dünya Ranking Series Şampiyonası'nda Türkiye'den görev alan ve Türkiye'yi temsil eden tek hakem oldu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Spor Bilimleri Fakültesi hocamız Doç. Dr. Mehmet Ilkım üniversitemizi, şehrimizi ve ülkemizi 'Dünya Ranking Series Şampiyonası'nda temsil ediyor. Roma'da 21-26 Haziran tarihlerinde devam eden şampiyonada Mehmet Ilkım Türkiye'den görevlendirilen tek hakem" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası düzeydeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek hakem olmanın gururunu yaşadığını belirten Ilkım ise "Spora ve sporcuya verdiği desteklerden ötürü Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a bilhassa teşekkür ederim" diyerek İnönü Üniversitesinin ve Rektörlük yönetiminin son yıllarda spor bilimleri alanına yönelik desteğine vurgu yaptı. - MALATYA

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu: Müttefik olmak istiyorsan Türkiye'yi düşman gibi göremezsin (2) Bakan Çavuşoğlu: Müttefik olmak istiyorsan Türkiye'yi düşman gibi göremezsin (2) Bakan Çavuşoğlu: 'Artık 'Bekle Gör' Politikası Yok. Çekingen Bir Türkiye Yok' Bakan Çavuşoğlu: 'Artık 'Bekle Gör' Politikası Yok. Çekingen Bir Türkiye Yok'
Kaynak: İHA

Türkiye, Malatya, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ilkım, turnuvaya Türkiye'den katılan tek hakem - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:29 Kraliçe Elizabeth'in jokeyinin de katılacağı Gazi Koşusu'nun ödülü dudak uçuklattı
13:17 Arabasına haciz gelen adam, aracını 25 metrelik uçurumdan denize attı! O anları ise TikTok'ta paylaştı
13:11 Antalya'da çıkan fırtınayla birlikte hortum oluştu! Metal sundurması yoldan geçen iki turiste çarptı
13:06 5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi
12:42 Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı
12:29 Tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü! Müşteri ve işletme sahipleri kavgasını polis zor ayırdı
12:25 Ümit Özdağ siyanür tehlikesine dikkat çekmişti! Bakanlık altın madeni işletmesine 16 milyon lira ceza kesti
12:07 Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç ile tartıştı, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı
12:05 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı
12:02 Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 13:33:53. #1.11#
SON DAKİKA: Ilkım, turnuvaya Türkiye'den katılan tek hakem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement