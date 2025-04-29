İlkin Aydın Ameliyat Oldu

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre İlkin'in, sol dizinde daha önce geçirdiği ameliyattan kalan vidalar çıkartıldı. Ayrıca milli voleybolcuya fıtık operasyonu da yapıldı.

İlkin Aydın, bu ameliyatların ardından yaklaşık 4 hafta dinlenecek.

Açıklamada, "Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.