İmam Hatipliler Spor Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
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İmam Hatipliler Spor Liderliğini Sürdürüyor

İmam Hatipliler Spor Liderliğini Sürdürüyor

İmam Hatipliler Spor, 3. hafta maçında 45 Manisa Yaşamspor'u 3-1 yenerek liderliğini korudu.

13.10.2024 20:14
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Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda mücadele eden İmam Hatipliler Spor Kulübü ligin 3'üncü haftasında da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunu korudu.

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubuna şampiyonluk parolasıyla başlayan İmam Hatipliler ligin 3'üncü haftasında 8 Eylül Sahası'nda karşılaştığı 45 Manisa Yaşamspor'u 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. İmam Hatipliler Spor, ligin ilk maçında Karaağaçlı Teknik Spor'u 2-0, ikinci hafta mücadelesinde de Akmescitspor'u 7-1 gibi farklı bir skorla yenerek sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Puanını 12'ye yükselten İmam Hatipliler Spor en yakın rakibi Manisa Çarşı FK'nın 2 puan önünde liderliğini korudu. 3 maçta 12 gol atan takım kalesinde ise 2 gol gördü. - MANİSA

Kaynak: İHA

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