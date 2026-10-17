İnanılmaz! İrfan Can Kahveci'nin attığı 3 gol de iptal edildi - Son Dakika
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İnanılmaz! İrfan Can Kahveci'nin attığı 3 gol de iptal edildi

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İnanılmaz! İrfan Can Kahveci\'nin attığı 3 gol de iptal edildi
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Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin Alanyaspor'a karşı attığı 3 gol iptal edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. 

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN 3 GOLÜ İPTAL

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu İrfan Can Kahveci, iyi oyununu 3 golle süsledi ancak attığı 3 gol de iptal edildi. 

CEZA SAHASINA ERKEN GİRDİ

16. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahasına hareketlenen Levent Mercan, Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. 18. dakikada penaltı atışında topun başına Greenwood geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Victor'dan dönen topu İrfan Can Kahveci ağlara yolladı. Ancak İrfan Can Kahveci'nin atış sırasında ceza sahası içinde olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

KANTE'NİN HAREKETİ FAUL

48. dakikada Levent Mercan topu içeriye çevirdi, İrfan Can Kahveci ön direkte dokunuşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. Ancak karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay, VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu VAR monitöründen izledi ve Kante'nin rakibine gol öncesinde faul yaptığına hükmetti. 

BU KEZ DE OFSAYTA YAKALANDI

İrfan Can Kahveci, 52. dakikada bir gol daha buldu ancak yine sevinci boşa gitti. Oğuz Aydın'ın kafayla aşırttığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan İrfan Can Kahveci, kaleciyi geçip topu ağlara yolladı ancak yan hakemin ofsayt bayrağı havaya kalktı. 

İrfan Can KahveciAlanyasporFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: İnanılmaz! İrfan Can Kahveci'nin attığı 3 gol de iptal edildi - Son Dakika
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