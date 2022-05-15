Frutti Extra Bursaspor: 100-87 - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor: 100-87

15.05.2022 17:14
Frutti Extra Bursaspor: 100-87

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk BayraktarFENERBAHÇE BEKO: Henry 12, Melih Mahmutoğlu 14, Pierre 8, Vesely 8, Booker 15, de Colo 27, Metecan Birsen 9, Şehmus Hazer 7, İsmet Akpınar, Ahmet Düverioğlu, Ekrem Sancaklı, Tarık BiberovicFRUTTI...

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar

FENERBAHÇE BEKO: Henry 12, Melih Mahmutoğlu 14, Pierre 8, Vesely 8, Booker 15, de Colo 27, Metecan Birsen 9, Şehmus Hazer 7, İsmet Akpınar, Ahmet Düverioğlu, Ekrem Sancaklı, Tarık BiberovicFRUTTI EXTRA BURSASPOR: Needham 17, Onuralp Bitim 18, Hayes 11, Dudzinski 10, Holland 14, Andrews 12, Metin Türen 3, Ömer Utku Al 21'İNCİ PERİYOT: 26-21İLK YARI: 50-473'ÜNCÜ PERİYOT: 65-63

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final Serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 100-87 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 17 Mayıs Salı günü Frutti Extra Bursaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.


- İstanbul
Frutti Extra Bursaspor: 100-87
Frutti Extra Bursaspor: 100-87
Frutti Extra Bursaspor: 100-87
Frutti Extra Bursaspor: 100-87
Frutti Extra Bursaspor: 100-87
Frutti Extra Bursaspor: 100-87
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor: 100-87 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Frutti Extra Bursaspor: 100-87 - Son Dakika
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