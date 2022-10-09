ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 71-63 mağlup etti.
Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk bölümünü 28-15 önde tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, devreye 40-34 üstünlükle gitti.
Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 52-48 önde bitiren rakibi karşısında son periyotta durumu dengeledi ve mücadelenin normal süresi 60-60 eşitlikle tamamlandı.
Uzatma bölümünde rakibinin 3 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe, karşılaşmayı 71-63 kazandı.
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