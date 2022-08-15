Eski Denizlisporlu Hull City'i sırtlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Denizlisporlu Hull City'i sırtlıyor

15.08.2022 10:32
Eski Denizlisporlu Hull City'i sırtlıyor

İNGİLTERE Championship'te Premier Lig hedefiyle sezona başlayan, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 3 maç sonunda 7 puanla zirve yarışı verirken, eski Denizlisporlu Oscar Estupinan takımını sırtladı.

İNGİLTERE Championship'te Premier Lig hedefiyle sezona başlayan, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 3 maç sonunda 7 puanla zirve yarışı verirken, eski Denizlisporlu Oscar Estupinan takımını sırtladı.

Spor Toto1'inci Lig ekibi Denizlispor'un Süper Lig'de yer aldığı 2019-2020 sezonunda takımda Portekiz takımı Vitoria Guimaraes'ten kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı forvet, Türkiye macerasını lig ve kupada 33 maçta 14 golle bitirdi.Denizlispor'un bonservisini alamadığı Estupinan, son 2 sezonu Guimares'te geçirdikten sonra bu sezon başında ülkemizden Ozan Tufan, Doğukan Sinik gibi Hull City'nin yolunu tuttu. Teknik direktörlüğünü de Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Şota Arveladze'nin yaptığı Hull, ligin ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, ilk 11'in bankolarından eski Denizlisporlu Estupinan, 2-1 kazanılan son Norwich City maçında takımının gollerini atarak 3 puanının mimarı oldu.


- Denizli
YORUMLAR
500
Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması: Hull City ile anlaştık Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması: Hull City ile anlaştık Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
Kaynak: DHA

Acun Ilıcalı, Hull City, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Denizlisporlu Hull City'i sırtlıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Dünyaca ünlü markaların taklit çantaları pazarda 5 bin 300 liraya kadar alıcı buluyor
13:15 Suriye'de Türk bayrağının yakılması girişimine Bahçeli'den zehir zemberek sözler: Soysuzlar ihanetlerinin sonuçlarına en ağır biçimde katlanacaklar
12:52 Trabzonspor'dan forvet hattına yerli takviyesi! Umut Bozok'un transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma yakın
12:48 Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı
12:41 Galatasaray'da kaptan Muslera'dan Abdülkerim'e destek
12:28 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "F-16" açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir
12:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta transfer görüşmesi için Belçika'ya gitti
12:15 İstanbul Beykoz'da çöken istinat duvarının altında 1 kişi kaldı
12:14 Elazığ'da ailesi tarafından terk edilen şahıs, intihar etmek için çıktığı kuleden ikna edilerek indirildi
12:08 Hedef Şampiyonlar Ligi! Trabzonspor'un Kopenhag maçı kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 13:37:28. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Denizlisporlu Hull City'i sırtlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement