İngiltere, Sırbistan'ı tek golle geçti: 1-0 - Son Dakika
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İngiltere, Sırbistan'ı tek golle geçti: 1-0

İngiltere, Sırbistan\'ı tek golle geçti: 1-0

İngiltere, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda C Grubu'nun ikinci maçında Sırbistan'ı yıldız futbolcusu Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Sırbistan'da karşılaşmaya yedek soyunan Fenerbahçeli Dusan Tadic, 61. dakikada oyuna girdi.

16.06.2024 23:49
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda C Grubu'nun ikinci maçında Sırbistan ile İngiltere kozlarını paylaştı. AufSchalke Arena'da oynanan karşılaşmadan 1-0 İngilizler galip ayrıldı.

TEK GOL BELLINGHAM'DAN

Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, Jude Bellingham'ın 13. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf İngilizler oldu.

3 TURNVADA OYNAYARAK TARİHE GEÇTİ

Real Madrid'in 20 yaşındaki yıldızı Jude Bellingham, İngiltere Milli Takımı'yla 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nın ardından 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da boy göstererek 21 yaşına girmeden 3 majör turnuvada forma giyen ilk Avrupalı oyuncu oldu.

TADIC SONRADAN OYUNA GİRDİ

Sırbistan'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Fenerbahçeli Dusan Tadic, müsabakanın 61. dakikasında Aleksandar Mitrovic'in yerine oyuna dahil oldu.

B GRUBUNDA İKİNCİ MAÇLAR

Turnuvaya galibiyetle başlayan İngiltere, C Grubu'nda bir sonraki karşılaşmasında 20 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da Danimarka ile karşılaşacakken, Sırbistan ise aynı gün saat 16.00'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇLARIN ARDINDAN C GRUBU PUAN DURUMU

1- İngiltere: 3 puan/+1 averaj

2- Danimarka: 1 puan/ 0 averaj

3- Slovenya: 1 puan/ 0 averaj

4- Sırbistan: 0 puan/-1 averaj

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Son Dakika Spor İngiltere, Sırbistan'ı tek golle geçti: 1-0 - Son Dakika

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