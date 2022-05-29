İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı, Türkiye şampiyonu oldu

29.05.2022 09:36
İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı, Türkiye şampiyonu oldu

Eskişehir İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı, Ordu'da düzenlenen 2021-2022 Sezonu Türkiye Oryantiring Şampiyonası'ndaki Büyük Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Eskişehir İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı, Ordu'da düzenlenen 2021-2022 Sezonu Türkiye Oryantiring Şampiyonası'ndaki Büyük Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Sezonda toplam 30 madalya ve 2 kupa kazanarak katıldığı yerel ve ulusal yarışmalara adeta damga vuran İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı, Büyük Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, Genç Kızlar kategorisinde ise Türkiye ikincisi oldu. Takımın milli sporcusu Elif Gökçe Avcı, ferdi olarak katıldığı yarışmalarda 4 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olma unvanı kazandı. Oryantiring takımının 4 sporcu ise milli takıma seçilme kampına katılmaya hak kazandı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Türkiye şampiyonluklarıyla İnönü'yü ve Eskişehir'i gururlandıran takımı kutlarken, sporcular da katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı, Türkiye şampiyonu oldu
İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı, Türkiye şampiyonu oldu
İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı, Türkiye şampiyonu oldu
İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı, Türkiye şampiyonu oldu
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Kaynak: İHA

Eskişehir, Türkiye, Milli, Ordu, Spor, Son Dakika

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