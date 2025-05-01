Inter'e Cezalar: İki İsim 1 Maç Men Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Inter'e Cezalar: İki İsim 1 Maç Men Aldı

FIGC, Inter'in Inzaghi ve Çalhanoğlu'na taraftarlarla ilişkileri nedeniyle 1'er maç men ve para cezası verdi.

01.05.2025 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi ve oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'na, kulübün taraftar grubuyla spor hukukuna aykırı münasebetleri dolayısıyla 1'er maç men ve farklı miktarda para cezası verdi.

İtalya'da Eylül 2024'te Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Inter ve Milan taraftar gruplarının, yasa dışı mafya gruplarıyla ilişkilerinin olması ve yasa dışı bazı faaliyetlere giriştikleri şüphesiyle başlattığı soruşturmaya dayanarak, spor hukuku açısından kendi incelemesini yapan FIGC, bugün ilk cezalarını açıkladı.

FIGC'ın belirlediği kurallara göre sezon başladıktan sonra futbol profesyonellerinin taraftar gruplarının temsilcileriyle görüşmemesi gerekiyor.

FIGC'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022-23 sezonunda Inter taraftar grubu "Curva Nord"un temsilcileriyle görüştükleri gerekçesiyle Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na 1 maç men ve 30 bin avro para cezası, Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'ye de 1 maç men ve 15 bin avro para cezası verildi.

Aynı konuda idari açıdan sorumluğu olduğu gerekçesiyle Inter Başkan Yardımcısı Javier Zanetti'ye de 14 bin 500 avro para cezası kesildi.

FIGC, ayrıca Inter kulübüne 70 bin avro, Milan kulübüne de 30 bin avro para cezası verdi.

Hakan Çalhanoğlu ile Inzaghi'nin federasyonla anlaşma yoluna giderek bu cezalara razı oldukları basına yansıdı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, konuya ilişkin Ekim 2024'te verdiği ifade de taraftar gruplarının temsilcileriyle görüştüğünü kabul etmiş, bunun nedeninin 6 Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sonrası kendisine destek amacıyla açılan pankarta teşekkür etmek olduğunu kaydetmişti.

Federasyonun bugün açıkladığı cezanın ardından şampiyonluk mücadelesinde 3 Mayıs'ta Hellas Verona'yı San Siro'da ağırlayacak Inter, bu kritik müsabakaya sahada Hakan Çalhanoğlu'ndan, yedek kulübesinde de teknik direktörü Simone Inzaghi'den yoksun şekilde çıkacak.

Serie A'da Napoli ile şampiyonluk mücadelesi veren Inter, 34 haftası geride kalan ligde 74 puanla lider Napoli'nin 3 puan gerisinde 71 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

Hakan Çalhanoğlu, Simone Inzaghi, Politika, İtalya, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Inter'e Cezalar: İki İsim 1 Maç Men Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 04:08:31. #7.13#
SON DAKİKA: Inter'e Cezalar: İki İsim 1 Maç Men Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.