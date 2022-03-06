Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

06.03.2022 19:31
Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, baskılı oyununu gole çevirmeyi başaramadı.

Müsabakanın 17. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan Fenerbahçe, 22. dakikada Anthony Nwakaeme'nin golüyle geriye düştü ve ilk yarı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda duran toplardan pozisyon arayan sarı-lacivertli ekip, 71. dakikada Miha Zajc'ın kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı.

Kalan bölümde başka gol olmazken, Fenerbahçe 10 kişi kaldığı ve 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu müsabaka öncesi ligde sırasıyla Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa müsabakalarını kazanan Fenerbahçe, yaşadığı beraberlikle üst üste 4. galibiyetini almayı başaramadı.

Daha önce ligde sadece 3 maçlık galibiyet serileri yakalayabilen Fenerbahçe, sezonun ilk 3 maçının ardından aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda bir kez daha tekrarlamıştı.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 28 hafta sonunda puanını 47'ye yükseltti.

Trabzonspor'a karşı yenilmezlik serisi 25 maça çıktı

Fenerbahçe'nin ligde Trabzonspor'a karşı evindeki yenilmezlik serisi 25 maça çıktı.

Sarı-lacivertliler, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 25 lig maçında 13 kez galip gelirken, 12. beraberliğini yaşadı.

Kırmızı kart, VAR'la geldi

Fenerbahçe, 17. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrasında 10 kişi kaldı.

İrfan Can Kahveci ile Trabzonsporlu Emmanouil Siopis arasında 14. dakikada yaşanan bir ikili mücadelede oyun durduktan sonra VAR hakemi Mete Kalkavan, hakem Zorbay Küçük'ü pozisyonu izlemesi için uyardı.

Pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Zorbay Küçük, 17. dakikada İrfan Can Kahveci'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Hakem Zorbay Küçük'e tribünlerden tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

Müsabakanın 17. dakikasında İrfan Can'ın oyundan atılmasının ardından hakem kararlarını beğenmeyen sarı-lacivertli taraftarlar, hakem Zorbay Küçük aleyhine tezahüratlar yaptı.

Mesut 8 maç sonra

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, 8 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Yaşadığı hastalık ve sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 85. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil oldu.

Ligde son olarak 10 Ocak'ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçını kaçırmıştı.

Bakasetas'a yabancı madde isabet etti

Karşılaşmada bordo-mavili oyuncu Bakasetas'a tribünlerden atılan bir yabancı madde isabet etti.

Yunan oyuncu, 74. dakikada korner kullanmaya giderken, tribünlerden birçok yabancı madde atıldı.

Bu sırada bir maddenin isabet ettiği oyuncu, uzun süre yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonun ardından taraftarlarını sakinleştirdi ve korner kullanılarak oyun devam etti.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'den görülmemiş hareket! Taraftar, Trabzonspor maçının oyuncusu seçildi Fenerbahçe'den görülmemiş hareket! Taraftar, Trabzonspor maçının oyuncusu seçildi Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından - Erol Bilecik Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından - Erol Bilecik Kadıköy'de sahaya taraftar girdi Kadıköy'de sahaya taraftar girdi

Spor Toto Süper Lig, İrfan Can Kahveci, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
22:00 Öğretmenler ve öğrenciler PCR test sonucu çıkana kadar okula gidecek mi? sorusunun yanıtını Bakan Özer verdi
21:38 Beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Miha Zajc'ten mesaj: Kırmızı karttan sonra oyun değişti
21:19 Sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif paylaşım yapan 45 hesap hakkında işlem başlatıldı
21:14 Olaylı karşılaşma sona erdi! Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti
21:08 Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov, Zelenski'i tehdit etti: Tek şansını kullan yoksa sonun Saakaşvili gibi olur
20:33 Rusya bu sefer komşu ülkeleri tehdit etti: Diğer ülkelerin hava üslerini Ukrayna uçaklarına açması savaş sayılır
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
20:22 Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü
20:02 Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti
19:48 Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 22:17:01. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement