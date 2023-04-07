İshak Vural hakkında bomba iddia: "Barcelona'nın elinden aldık" denilmişti, Fenerbahçe'den ayrıldı - Son Dakika
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İshak Vural hakkında bomba iddia: "Barcelona'nın elinden aldık" denilmişti, Fenerbahçe'den ayrıldı

07.04.2023 10:30

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı İshak Vural'ın, sarı-lacivertli kulüple sözleşmesini feshettiği ileri sürüldü. İsveç medyasında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'de şans bulamayan 16 yaşındaki futbolcu, Hammarby ile anlaştı.

22 Şubat 2022'de Fenerbahçe'ye imza atan 2006 doğumlu Türk asıllı İsveçli futbolcu İsak Vural'ın, Hammarby ile anlaşma yaptığı iddia edildi. Fanatik'in Fotboll Direkt'ten aktardığı habere göre; İsak, Fenerbahçe ile mukavelesini feshetti ve kiralık oynadığı takımla bir sözleşme yaptı.

Bu iddia çok konuşulacak! 'Barcelona'nın elinden aldık' denilen İsak, Fenerbahçe'den ayrıldı

"HERKES ONU TANIYORDU"

Başkan Ali Koç, İsak Vural'ın imza attığı törende "Saf bir yetenek. Kendisini keşfetmeye gerek yok. Avrupa futbolunu takip eden herkes onu biliyordu. Onu büyük kulüplerden cezbetmemiz aslında çok düşündüğümüz bir konu değildi ama kısmet. Birçok kulübün peşinde koştuğu İsak, dört lisan biliyor. Babası Türk, annesi İsveçli" açıklamasında bulunmuştu.

Bu iddia çok konuşulacak! 'Barcelona'nın elinden aldık' denilen İsak, Fenerbahçe'den ayrıldı

BENFICA ÇIKIŞLI

Benfica altyapısında yetişen İsak, kısa bir süre Barcelona altyapısında da oynamıştı. İsak transferi yüzünden soruşturma açılan Katalan devi, usulsüzlük sebebiyle transfer yasağı cezası almıştı.

HİÇ MAÇA ÇIKTI

Takıma geldiğinde Barcelona başta olmak üzere pek çok dünya devinin peşinde olduğu söylenen İsak, Fenerbahçe A Takımı'nda hiç şans bulamadı.

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SON DAKİKA: İshak Vural hakkında bomba iddia: "Barcelona'nın elinden aldık" denilmişti, Fenerbahçe'den ayrıldı - Son Dakika
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