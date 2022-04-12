İşitme engelli milliler Brezilya'daki Yaz Olimpiyatları için gün sayıyor - Son Dakika
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İşitme engelli milliler Brezilya'daki Yaz Olimpiyatları için gün sayıyor

12.04.2022 11:15
İşitme engelli milliler Brezilya'daki Yaz Olimpiyatları için gün sayıyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, Brezilya'da gerçekleştirilecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan (Deaflympics) üst düzey başarıyla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, Brezilya'da gerçekleştirilecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan (Deaflympics) üst düzey başarıyla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda mücadele edecek milli sporcular hazırlıklarını sürdürüyor.

Güreş, karate ve badminton milli takımları, Bursa TOHM (Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi), Tekvando Milli Takımı Ankara TOHM, futbol milli takımı ise Edirne'de kamp yapıyor. Hentbol Kadın Milli Takımı ise Trabzon TOHM'daki kampı tamamladı.

Çalışmalarına devam eden 300 milli sporcu, olimpiyatlarda mücadele etmek için gün saymaya başladı.

"Brezilya'dan üst düzey bir başarıyla dönmek istiyoruz"

Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 branşta olimpiyata katılmak için hazırlandıklarını söyledi.

TOHM merkezlerinde kampların devam ettiği ve bu merkezlerin çok faydalı olduğunu belirten Vural, çalışmaların büyük çoğunlukta buralarda gerçekleştiğini dile getirdi.

Vural, alınan sportif başarıların sporcuları normalden daha çok motive ettiğini vurgulayarak, "Türk spor tarihinin en üst başarılarını işitme engelli sporcular aldı. Futbolda, voleybolda ve hentbolda 2017'de olimpiyat şampiyonu oldu. Karate, tekvando ve güreşte ilk üç sıradayız. Brezilya'ya katılacak takımlarımız da 2017'de ilk üçte derece almış takımlarımızdan oluşuyor. 96 ülkenin katıldığı organizasyonda ülke sıralamasında 4. olduk o sene. İnşallah başarıyı daha üst noktaya taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporun işitme engelliler için çok ayrı bir motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çeken Vural, şöyle konuştu:

"Hayata tutunmalarına, kazanmalarına ve ömrünün geri kalanını belki de daha rahat geçirmeleri açısından aldıkları sportif başarıların katkısı var. Bakanlığımız şampiyon olan sporculara hem ödüller hem de devlet sporculuğu payesi gibi ayrıcalıklar sunuyor. Bu yüzden de olimpiyata iyi hazırlanıyorlar. Bir önceki olimpiyatta 46 madalya aldık. Bu sene 63 madalya hedefimiz var. Şartlar uygun olursa Brezilya'dan üst düzey bir başarıyla dönmek istiyoruz. 'Sesimiz spor olsun, önce Türkiye sonra dünya sesimizi duysun' sloganımız var. İşitme engelli bireylerin normal şartlarda sesi çıkmıyor. Dolayısıyla sporla aldığımız başarılarla beraber Türkiye'nin tamamı ve dünya tarafından sesleri duyulsun diye bu sloganımız var."

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Olimpiyat, Brezilya, Engelli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İşitme engelli milliler Brezilya'daki Yaz Olimpiyatları için gün sayıyor - Son Dakika


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