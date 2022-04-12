İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Edirne'de kampa girdi - Son Dakika
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İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Edirne'de kampa girdi

12.04.2022 14:52
İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Edirne'de kampa girdi

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (2022 Deaflympics) hazırlıklarını Edirne'de sürdürüyor.

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (2022 Deaflympics) hazırlıklarını Edirne'de sürdürüyor.

Milli Takım, Edirne'deki çalışmalarına 25 Kasım Stadı'nda başladı.

Takımın teknik direktörü Ali Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, performans antrenmanlarını tamamladıklarını söyledi.

Edirne'de sporcuların moral bulacağını belirten Metin, "Edirne ayrıcalıklı bir yer olacak. Sporcuları kültürel olarak motive etmek için burayı seçtik. Üç kampı tamamladık, burası dördüncü kampımız." dedi.

Brezilya'da 1-15 Mayıs'ta gerçekleşecek olimpiyatlara iyi hazırlandıklarını ifade eden Metin, şunları kaydetti:

"Olimpiyat şampiyonu takımımızın 2022 Deaflympics'te hedefi unvanını korumaktır. Takımımızın 2 dünya, 1 Avrupa ve 1 Olimpiyat şampiyonluğu var. Dünya ve olimpiyat sıralamasında 1. sıradayız. Hedefimiz tekrar şampiyonluk. Milli takım Edirne'de hazırlık maçları yapacak. Perşembe günü Edirnespor ile cumartesi günü ise bölgesel bir takımla maçımız olacak. İyi bir hazırlık dönemi geçireceğimize inanıyoruz."

Bu arada, Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir ve Avusturya Edirne Fahri Konsolosu Avukat Hüseyin Sıragezen milli takımı ziyaret ederek, başarılar diledi.

Teknik direktör Metin, Akdemir'e, futbolcuların imzalarının yer aldığı milli takım forması hediye etti.

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Olimpiyat, Edirne, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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