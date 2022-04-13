İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor

13.04.2022 11:40
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kupayı Türkiye'ye getirmek istiyor.

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kupayı Türkiye'ye getirmek istiyor.

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 1-15 Mayıs'ta Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Edirne'de kampa giren milliler, çalışmalarını 25 Kasım Stadı'nda sürdürüyor.

Teknik direktör Ali Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı'nın 2 dünya, 1 Avrupa ve 1 olimpiyat şampiyonluğu olduğunu hatırlattı. Brezilya'ya da şampiyonluk hedefiyle gideceklerini belirten Metin, 2. olimpiyat şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandırmak istediklerini dile getirdi.

21 sporcuyla olimpiyatlara katılacaklarını ifade eden Metin, "Sporcularımızın çoğu dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş sporcular. Milli takımımıza ayrıca U-21 genç takımdan oyuncularımızı da kattık. Güzel bir ekip çıkarttık ortaya. Sporcularımıza güveniyoruz, inşallah bayrağımızı olimpiyatlarda dalgalandıracağız. Brezilya'dan iyi bir sonuçla döneceğiz." dedi.

Metin, kendilerine her zaman destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural'a teşekkür etti.

Milli takım kaptanı Soner Bağcı da İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı önemli başarılara imza attığını söyledi.. Olimpiyat hazırlıklarını sıkı şekilde sürdürdüklerini anlatan Bağcı, Türk bayrağını olimpiyatlarda şampiyon olarak göndere çekmek istediklerini vurguladı.

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor

YORUMLAR
500
Dünya üçüncüsü olan Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli takımı yurda döndü Dünya üçüncüsü olan Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli takımı yurda döndü A Milli Kadın Futbol Takımı, İsrail'e mağlup oldu A Milli Kadın Futbol Takımı, İsrail'e mağlup oldu

Olimpiyat, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında
11:54 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüşüldü! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, tek celsede boşandı
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
11:39 Fenerbahçe'de İsmail Kartal belirsizliği sürüyor: Ali Koç, teknik heyet dışında bir pozisyon önerecek
11:37 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:35 CHP iddiası: Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını devretmeye yanaşmadığı için istifaya zorlandı
11:35 Dolar/TL yeni günde 14,58 seviyelerinde işlem görüyor
11:30 Şehrin simgesi olmuştu! Videosu binlerce beğeni alan "Bahtiyar" isimli horoz öldü
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 12:03:03. #1.11#
SON DAKİKA: İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement