İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kupayı Türkiye'ye getirmek istiyor.

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 1-15 Mayıs'ta Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Edirne'de kampa giren milliler, çalışmalarını 25 Kasım Stadı'nda sürdürüyor.

Teknik direktör Ali Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı'nın 2 dünya, 1 Avrupa ve 1 olimpiyat şampiyonluğu olduğunu hatırlattı. Brezilya'ya da şampiyonluk hedefiyle gideceklerini belirten Metin, 2. olimpiyat şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandırmak istediklerini dile getirdi.

21 sporcuyla olimpiyatlara katılacaklarını ifade eden Metin, "Sporcularımızın çoğu dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş sporcular. Milli takımımıza ayrıca U-21 genç takımdan oyuncularımızı da kattık. Güzel bir ekip çıkarttık ortaya. Sporcularımıza güveniyoruz, inşallah bayrağımızı olimpiyatlarda dalgalandıracağız. Brezilya'dan iyi bir sonuçla döneceğiz." dedi.

Metin, kendilerine her zaman destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural'a teşekkür etti.

Milli takım kaptanı Soner Bağcı da İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı önemli başarılara imza attığını söyledi.. Olimpiyat hazırlıklarını sıkı şekilde sürdürdüklerini anlatan Bağcı, Türk bayrağını olimpiyatlarda şampiyon olarak göndere çekmek istediklerini vurguladı.