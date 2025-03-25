İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Antalya'da düzenlendi.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre müsabakalar, kadınlar ve erkeklerde dörder sıklette yapıldı. Sporcular ayrıca poomsae kategorisinde yeteneklerini sergiledi.
Antalya Spor Salonu'ndaki organizasyonda altın madalya kazanan sporcular şöyle:
Kadınlar
49 kilo: Gözde Şahinbaz
57 kilo: Zerda Polat
67 kilo: Didem Kirazcı
+67 kilo: Öykü Çelik
Erkekler
58 kilo: Muhammed Burak Ekinci
68 kilo: Nazmi Buğra Ercan
80 kilo: Ahmet Hakan Tuna
+80 kilo: Batuhan Şimşek
Poomsae
Erkekler ferdi 12 yaş ve üzeri: Yusuf Şiyar Kıran
Kadınlar ferdi 12 yaş ve üzeri: Türkan Teke
Çiftler 12 yaş ve üzeri: Yusuf Şiyar Kıran-Türkan Teke
Son Dakika › Spor › İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası Antalya'da - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?