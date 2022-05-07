İskenderunspor: 0-2 - Son Dakika

STAT: Kuşadası Özer Türk

TFF 3. Lig 2'nci Grup'ta 38'inci ve son hafta mücadelesinde Kuşadasıspor evinde İskenderunspor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 29'uncu dakikada Aydın Yılmaz, 65'inci dakikada Hakan Kuş kaydetti. Bu sonuçla Kuşadasıspor sezonu 47 puanla tamamlarken, 74 puana ulaşan İskenderunspor ise Play-Off yarı finalde 52 Orduspor FK ile eşleşti. Yarı final ilk maçları 12-13 Mayıs'ta ikinci müsabakalar ise 17-18 Mayıs'ta oynanacak.

- Kuşadası