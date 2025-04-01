İskenderunspor Kupadan Elendi

İskenderunspor Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'a mağlup oldukları maçının ardından "İskenderunspor olarak buraya kadarmış. Gönül ister devam edelim, bir tarih yazalım. Ama tekrar söylüyorum oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Konyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan İskenderunspor Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Bugün oyunu kendiliğimize çevirmek için Konyaspor'un gücünü de bilerek alan ve adamları kapatarak hızlı hücumlarla savunma arkasına koşularla skor bulmak istedik. En azından maçın içerisinde kalmak istedik. İlk yarıda istediğimiz gibi gitti. İkinci yarı ilk bölümü 60-65'lere kadar belki de 1-0 öne geçeceğimiz pozisyonu dönen topta kontra atakta kalemizi golü gördük. Tabii bu bizi biraz demoralize etti. Daha sonra birkaç değişiklik yaparak oyuna tekrar ortak olmak istedik. Bizim için yeterli olmadı. Ama oyuncularımı, takımı yürekten kutluyorum. İskenderunspor olarak buraya kadarmış. Gönül ister devam edelim, bir tarih yazalım. Ama tekrar söylüyorum oyuncularımı tebrik ediyorum. Konyaspor'a da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA