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İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun - Son Dakika

İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun

12.02.2022 20:20

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Giresunspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Henüz takımın istediği oyunu tam anlamıyla oynamadığını belirten Kartal, "İlave etmek istediğimiz bölümler var. Elimizde bununla beraber kadroda olmayan, eksik olan, cezalı olanlar var. Bu oyunu geliştirebilmemiz için oyuncuların da gelişmesi lazım. Birden olmaz. Sabırlı olmak lazım." dedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle nefes alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE'YE YAKIŞIR OYUN GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUM"

"Pozitif futbol oynatmak isteyen bir antrenör olduğumu daha önceki maçlarda da söylemiştim. Bazı maçlarda bazı eksiklerimiz olmasına rağmen söylemlerde bulunmadan, bahane bulmadan elimdeki oyuncuların en iyisini kullanmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'ye yakışır bir mücadele, oyun göstermeye çalışıyorum. Bütün gayretim Fenerbahçe'ye yakışır oyun oynayan, iradeli, karakterli takım gösterme niyetinde bulunan bir antrenörüm.

"TARAFTARLARI ÜZDÜĞÜMÜZÜN FARKINDAYIZ"

Oyuncularımı 3 gün önce çok tempolu bir kupa maçından çıktı. 3 gün önce 120 dakika oynayan bir takım bugün 120 km koştu. Hakan Keleş Hoca da söyledi. Fenerbahçe bugün iyi oynadı. Birazcık daha zamanlamaları doğru yapabilseydik, pas trafiğini doğru yapsak daha farklı kazanabilirdik. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Oyuncularım bir karakter koydu. Hafta içi iyi çalıştık, konsantre olduk ve 3 puan aldık. Taraftarlarımızı üzdüğümüzün de farkındayız. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz.

"SABIRLI OLMAK LAZIM"

İstediğim oyun bugünkü oyun değil. İlave etmek istediğimiz bölümler var. Elimizde bununla beraber kadroda olmayan, eksik olan, cezalı olanlar var. Bu oyunu geliştirebilmemiz için oyuncuların da gelişmesi lazım. Birden olmaz. Sabırlı olmak lazım. Biz çok çalışıyoruz. Zamanla birlikte üstesinden geleceğiz. Oyuncularımızla beraber bunu devam ettirmemiz gerekiyor."

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Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun - Son Dakika Spor


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