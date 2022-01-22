İsmail Kartal'ın verdiği acı haber taraftarı üzdü: Novak'ın durumu çok ciddi

Fenerbahçe Filip Novak'tan gelen haberle yıkıldı. Sarı-Lacivertliler'in tek sol beki olan tecrübeli futbolcu, Sivasspor maçında sedye ile oyundan çıktı. Novak'ın oyundan çıkmasından sonra Fenerbahçe savunması büyük sıkıntı yaşadı.

"DURUMU ÇOK CİDDİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın maç sonu yaptığı açıklama taraftarı kahretti. Kartal, "Filip Novak'ın durumu çok ciddiymiş. Doktorun ilk söylediği şey bu. Üstüne basamıyor, yürüyemiyor. Ciddi bir sakatlığı var. İnşallah bir an önce toparlar ve aramıza döner" dedi.