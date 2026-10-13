İsmail Kartal'dan Aston Villa maçı öncesi net mesaj - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan Aston Villa maçı öncesi net mesaj

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İsmail Kartal\'dan Aston Villa maçı öncesi net mesaj
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Aston Villa'nın iyi bir takım olduğunu belirterek, "Yarın hep beraber disiplinli oynayarak, bu takıma karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa ona göre oynayacağız. O şekilde mücadelemizi verip elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemize başarılı şekilde dönmek istiyoruz. Puan kaybı düşünmüyoruz'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında yarın İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak Birmingham'a gitti. Teknik Direktör İsmail Kartal, maçın oynanacağı Villa Park’ta basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. 

''BAŞARILI ŞEKİLDE DÖNMEK İSTİYORUZ''

Karşılaşmanın hazırlıklarını bitirdiklerini aktaran Kartal, "4,5 saat seyahat ettik. İstanbul’da son antrenmanımızı yaptık. Oyuncularımızın daha iyi dinlenebilmesi için burada antrenman yapmama kararı aldık. Takımımızın enerjisi ve motivasyonu gayet iyi durumda. Takdir edilebilecek bir teknik direktörleri var. Son yıllarda Avrupa kupalarını sürekli kazanabilen Emery’i takdir ediyoruz. Birkaç önemli oyuncuları sezon başında başka kulüplere transfer oldu. Bu sene de ön tarafta önemli oyuncuları var. Her ne kadar bu sene ligde iyi sonuçlar alamasalar da, geçen sene de aynı sorunları yaşamışlardı ama sonra çok önemli seriler yakaladılar ve şampiyonlukta iddialı konuma geldiler, ligi ilk 4’te bitirdiler. Karşımızda iyi bir takım var. Oyuncularımız iyi durumda. Yarın hep beraber disiplinli oynayarak, bu takıma karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa ona göre oynayacağız. Ona göre antrenmanlar yaptık, ona göre çalıştık. O şekilde mücadelemizi verip elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemize başarılı şekilde dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

''PUAN KAYBI DÜŞÜNMÜYORUZ''

Aston Villa’nın güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken İsmail Kartal, "Puan kaybı düşünmüyoruz. İyi bir sonuçla ayrılmayı düşünüyoruz. Ben oyuncularıma ve takımıma güveniyorum. Rakibimiz çok ciddi ve güçlü bir takım. Bunu göz ardı edemeyiz. Böyle takımlara karşı nasıl oynamamız gerektiği noktasında iyi çalıştık, iyi antrenmanlar yaptık. İstediğimizi alarak dönmek istiyoruz. Ters bir durum olursa bunu telafi etmek yine bizim elimizde. İstanbul’da Slavia Prag ile oynayacağız, daha sonra Liverpool ile oynayacağız. Önümüzde maçlar var. Yolumuza devam edeceğiz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Ciddi bir rakip, sert bir takım. Kendi evlerinde, taraftarlarının önünde oynayacaklar. Biz buna alışığız. Kazanmak için stratejilerimizi ortaya koyacağız. Kazanamıyorsak da buradan beraberlikle ayrılmayı düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Kartal'dan Aston Villa maçı öncesi net mesaj

''ADALETİ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ''

Yoğun maç takviminde oyuncu rotasyonuna vurgu yapan sarı-lacivertlilerin teknik patronu, oyuncuları hem fiziksel olarak hazır tutmak hem de takım bütünlüğünü korumak için planlama yaptıklarını söyledi. Kartal, "Bizim görevimiz sadece oyuncuları oynatmak değil. Maç maç düşünerek, bunları planlayarak hareket ediyoruz. Mesela yarınki maçta bazı oyuncuları dinlendirip bazı oyuncuları oynatacağız. Sakatlık riskini minimuma indirmek ve dinlenmiş oyuncularla 2-3 günde bir maç oynadığımız için bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Hem de takım bütünlüğünü korumak, herkesi oynatabilmek, bir takım olabilmek için bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Bir de takım içerisinde adalet konusu var. Adaleti de en iyi şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Her oyuncuyu yeri ve zamanı geldiğinde oynatarak hem onları fit tutarak hem de takımı bir arada tutmak. Bu bizim en zorlandığımız, en önemli işlerimizden biri" şeklinde konuştu.

LUKAKU'NUN DURUMU

Romelu Lukaku’nun sağlık durumuyla ilgili soruyu yanıtlayan İsmail Kartal, "Tam kadro olarak buraya geldik. Bu gece ve yarın konuşacağız. Sağlık ekibiyle de bir toplantı yapıp ona göre bir karar vereceğiz" dedi.

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