İsmail Kartal'dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık

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İsmail Kartal\'dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Aston Villa maçını unuttuklarını belirten Kartal, "Son Şampiyonlar Ligi maçından üzücü bir skorla ayrıldık. Biz o defteri kapattık. Alanyaspor maçını düşünmek zorundaydık. Taraftarlarımızın müthiş desteğiyle ve enerjisiyle çok güzel bir maç çıkardık. 3-0 kazandık, daha farklı kazanabilirdik'' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de 3-0 kazanılan Corendon Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZ O DEFTERİ KAPATTIK"

Aston Villa yenilgisini kafalarından sildiklerini açıklayan İsmail Kartal, "Son Şampiyonlar Ligi maçından üzücü bir skorla ayrıldık. Biz o defteri kapattık. Alanyaspor maçını düşünmek zorundaydık. İki gündür bu maçı konuştuk; antrenman fazla yapamadık, çok fazla analiz yaptık. Ne gibi üstünlükler sağlayabileceğimizi anlattık. Oyuncularım bunu gayet iyi yerine getirdiler. Öbür maçtan sonra bugünkü maçta taraftarlarımızın müthiş desteğiyle ve enerjisiyle çok güzel bir maç çıkardık. 3-0 kazandık, daha farklı kazanabilirdik. Penaltı kaçırdık. Rakibin 1-2 pozisyonu, uzaktan şutları var. Ancak, sonuçta maç başından sonuna kadar kontrol tamamen bizdeydi. Sonuçta dediğim gibi gerçekten çok güzel bir karakter ve reaksiyon gösterdi oyuncularım. Onları tebrik ediyorum. Fenerbahçe taraftarına can-ı gönülden teşekkür ediyorum.

İsmail Kartal'dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık

"DERBİ ÖNCESİ MORAL OLDU"

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Bu galibiyet Slavia Prag ve derbi öncesi moral oldu. Şimdi Slavia maçına konsantre olacağız. 2-3 günde bir maç oynuyoruz. Kolay değil. Oyuncuları fiziksel ve mental olarak hazırlayacağız. Bazı oyuncuları dinlendirerek oynamaya çalışacağız. Rakiple ilgili taktiksel planlarımız gayet iyi işledi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık

"KALİTELİ TAKIMIZ"

Takımının kalitesinden söz eden İsmail Kartal, "Her antrenör bundan mutlu olur, gurur duyar. Rize'de de sonradan girenler gol attılar. Biz gerçekten kaliteli takımız. Oynayanlar, oyuna girenler... Oyuncuların motivasyonları önemli. Oynayan oynamayan herkesin motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Şans bulunca oyuncularım en iyisini yapmaya çalışıyor. Kerem ve Lukaku gol attı, üzerlerindeki baskıyı attılar. Çok şükür 3 puanla yolumuza devam ediyoruz." açıklamasını yaptı. 

İsmail Kartal'dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık

"DÜŞÜNECEĞİZ"

"Greenwood sonraki maçlarda penaltı atmaya devam edecek mi?" sorusunu da yanıtlayan İsmail Kartal, "Onu düşüneceğiz.'' cevabını verdi. 

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