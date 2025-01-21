İsmail Okumuş FK 9 Kişi ile Saha'da - Son Dakika
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İsmail Okumuş FK 9 Kişi ile Saha'da

İsmail Okumuş FK 9 Kişi ile Saha\'da

İsmail Okumuş FK, Kayseri Atletikspor karşısında 12. dakikada 2-0 geriye düştü ve sahadan çekildi.

21.01.2025 09:48
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Kayseri Süper Amatör Küme'nin 12. haftasında Kayseri Atletikspor ile karşı karşıya gelen İsmail Okumuş FK sahaya 9 kişi çıktı. 12. dakikada 2-0 geriye düşen İsmail Okumuş FK, sahadan çekildi.

Stat: Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Aydoğan Mantar, Muhammed Boylu, İbrahim Çolak

Kayseri Atletikspor: Yunus Karamanoğulları, Mert Ali Yıldız, Furkan Yiğit Yılmaz, Emre Ateş, Furkan Batar, Emre Tunahan Gürbüz, Yusuf Tolu, Yusuf Karamanoğulları, Buğrahan Çiçek, Salih Önder, Batuhan Hidayetoğlu

İsmail Okumuş FK: Batuhan Altıntaş, Cihan Dursun, Üzeyir, B. Furkan Keskin, Sezer Kalın, Kaan Kubilay Maviyıldız, S. Efe Erbay, Raşit Kılıç, Mert Beyşahoğlu

Goller: Furkan Batar (dk. 6), Yusuf Karamanoğulları (dk. 11) (Kayseri Atletikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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