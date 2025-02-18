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Kayseri Şeker Süper Amatör Küme A Grubu takımlarından İsmail Okumuş FK küme düştü.

Kayseri Şeker Süper Amatör'de küme düşen son takım İsmail Okumuş Futbol Kulübü oldu. Normal sezonda A Grubu 14 puanla 7. sırada tamamlayarak Play-Out oynamaya hak kazanan İsmail Okumuş FK, hafta sonu oynadığı maçta Kayseri Döğerspor'a 3-0 mağlup oldu ve lige veda eden son takım oldu.

İsmail Okumuş FK, 2025-2026 sezonunda Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele edecek. - KAYSERİ