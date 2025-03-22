İsmail Yüksek: Hazırım - Son Dakika
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İsmail Yüksek: Hazırım

İsmail Yüksek, Macaristan maçında görev verilirse hazır olduğunu belirtti.

22.03.2025 20:54
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- İsmail Yüksek: "Görev verilirse hazır olduğumu söyleyebilirim"

BUDAPEŞTE - Milli futbolcu İsmail Yüksek, görev verilmesi halinde Macaristan maçına hazır olduğunu söyledi.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı yarın TSİ 20.00'de Puskas Arena'da Macaristan ile mücadele edecek. Milli futbolcu İsmail Yüksel, maçın oynanacağı stadyumda düzenlenen basın toplantısında konuştu. İlk maçta kendilerine yakışan bir oyun oynadıklarını söyleyen Yüksek, "İlk maçta bize yakışan bir mücadele verdik, skor avantajıyla buraya geldik. Bu avantajı iyi kullanmamız gerekiyor. Söylemem gereken bir şey var; hep söyleyeceğim, takımımızda güzel bir aile ortamı var, buraya gelmek hem büyük gurur hem de çok keyifli. Yarın da aynı isteği ortaya koyup, buradan istediğimiz skorla ayrılıp hak ettiğimiz yer olan A Ligi'ne çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

"Görev verilirse hazır olduğumu söyleyebilirim"

Bu senenin kendisi için şanssız geçtiğini ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, "Bu sene benim için şanssızlıklarla geçti. Son 3 senede 120'nin üzerinde maça çıktım. Futbolun içinde bunlar ne yazık ki var. Kariyerimde belki de ilk defa adale sakatlığı yaşadım, üst üste iki kez oldu. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Maçlarda takımımı yalnız bırakmak beni çok üzüyor. Şu an gayet iyiyim. İlk maçta forma giyme şansım oldu, hocam bana güvendi ve oyuna attı. Yarın da görev verilirse hazır olduğumu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Önemli olan kimin oynadığı değil takımın kazanması"

A Ligi'nin en iyilerin yer olduğunu vurgulayan İsmail Yüksek, "A Ligi en iyilerin olduğu yer. Bizim de yerimizin A Ligi olduğunu, bu jenerasyonun hak ettiği yerin orası olduğunu düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda kalitemizi gösterdik yarı finalin kapısından döndük. Belki daha iyisi olabilirdi. İyi takımlarla mücadele ettik farkımızı ortaya koyduk. A Ligi'nde de iyi takımlarla mücadele etmek bizim için heyecan verici olacak. Bu nedenle yarınki maç bizim için çok önemli. Çok değerli oyuncularla oynuyorum hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda. Bu daha çok hırslanmamı sağlıyor. Bunun sonucunda kazanan takım oluyor. Önemli olan kimin oynadığı değil takımın kazanması" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsmail Yüksek: Hazırım - Son Dakika

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