İspanya Avrupa Ligi'nde Finali Ağırlıyor - Son Dakika
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İspanya Avrupa Ligi'nde Finali Ağırlıyor

İspanya, İngiliz takımlarının finaline ev sahipliği yaparak Avrupa Ligi'nde en çok kazanmış ülke oldu.

20.05.2025 11:30
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UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz takımları Tottenham ile Manchester United'ın oynayacağı finale ev sahipliği yapacak İspanya, aynı zamanda kupayı en çok kazanan ülke konumunda bulunuyor.

1971'den 2009'a kadar UEFA Kupası, sonrasında da UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda kupayı en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 kez finallerde temsil edilirken 14 şampiyonluk yaşadı. İspanyollara Sevilla (7), Atletico Madrid (3), Real Madrid (2), Valencia ve Villarreal takımları kupayı getirdi.

İspanyolları 18 kez finalde yer alan ve 10 kez kupanın zaferini yaşayan İtalyanlar takip etti. Juventus (3), İnter Milan (3), Parma (2), Napoli ve Atalanta, ülkelerine Avrupa'nın en büyük ikinci kupasını taşıdı.

İngilizler ise 17 kez final oynadıkları turnuvada Liverpool (3), Tottennham (2), Chelsea (2), Ipswich Town ve Manchester United ile 9 kez şampiyonluğa ulaştı.

Bu ülkeleri Borussia Mönchengladbach (2), Eintracht Frankfurt (2), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04'ün şampiyonluklarıyla Almanya, Feyenoord (2), PSV Eindhoven ve Ajax ile Hollanda, UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan ülkeler sıralamasında takip etti.

Fransızların yüzü gülmedi

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 5 kez finale çıkan Fransa ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı.

Fransa'nın Bastia ekibi, 1977-78 sezonunun finalinde Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı.

Bordeaux, 1995-1996 sezonunda Almanya'nın Bayern Münih ekibine finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi.

Olimpik Marsilya 1998-99 sezonunda İtalya'nın Parma takımına 3-0 yenildi. 2003-04 finalinde İspanya'dan Valencia'ya 2-0 kaybeden Marsilya, 2017-18'de de İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e 3-0 yenilerek kupaya uzanamadı.

Ülkeler ve şampiyonluk sayıları

Avrupa'nın iki numaralı kupasının finalinde bu yıla kadar en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle:

ÜlkeŞampiyonFinalistToplam
İspanya14519
İtalya10818
İngiltere9817
Almanya7815
Hollanda437
Portekiz257
Rusya202
İsveç202
Belçika123
Ukrayna112
Türkiye101
Fransa055
İskoçya044
Avusturya011
Macaristan011
Yugoslavya011

Kaynak: AA

Manchester United, Tottenham, İspanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya Avrupa Ligi'nde Finali Ağırlıyor - Son Dakika

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