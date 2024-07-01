İspanya, EURO 2024 çeyrek finalinde Almanya'nın rakibi oldu

Spor

İspanya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te İspanya, Köln Stadı'nda Gürcistan ile karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan İspanya, etkili ataklar geliştirse de kaleci Giorgi Mamardashvili'yi geçemedi. Kontrataklarla gol aramak isteyen Gürcüler, 18. dakikada Robin Le Normand'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 üstünlük kurdu. Topun hakimi olan İspanya, 39. dakikada Rodri'nin attığı golle beraberliği yakaladı. Maçın devre arasına beraberlikle girildi.

İspanya, 51. dakikada Fabian Ruiz'in kaydettiği golle öne geçerken rakibinin de gardını düşürdü. Etkili oyununu sürdüren İspanyollar, 75. dakikada Nico Williams, 83. dakikada ise Dani Olmo ile birer gol daha bularak maçı 4-1 kazandı.

Bu sonuçla Gürcistan evine dönerken, İspanya adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek final maçı 5 Temmuz'da

İspanya, çeyrek finalde turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya ile karşılaşacak.

Stuttgart Arena'da yapılacak müsabaka, 5 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.

Şampiyonanın rekortmenleri karşılaşacak

EURO 2024'te çeyrek finalde kozlarını paylaşacak İspanya ile Almanya, Avrupa Şampiyonası'nı en çok kazanan takımlar olarak dikkati çekiyor.

Şampiyona için "Erken final" olarak nitelendirilebilecek eşleşmedeki ekipler, daha önce üçer kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Turnuvada rekortmen iki takımdan biri çeyrek finalde elenecek.

İspanya ilk kez gol yedi

İspanya Milli Takımı, EURO 2024'te ilk kez gol yedi.

B Grubu'nu 3 galibiyetle tamamlayan İspanya, rakip fileleri 5 kez havalandırırken kalesinde gole izin vermedi. Son 16 turunda Le Normand'ın kendi kalesine attığı gol İspanya ağlarına giden ilk top oldu.

Gürcistan'a resmi maçlarda yine yenilmedi

İspanya Milli Takımı, Gürcistan ile yaptığı resmi maçların tamamını kazandı.

İki takım, daha önce A milli takımlar düzeyinde 6'sı resmi, 1'i özel maç olmak üzere 7 kez mücadele etti. İspanya resmi müsabakaların tamamını kazanırken, Gürcistan ise tek galibiyetini özel maçta aldı.

İspanya, oynanan 7. resmi müsabakayı da kazanmasını bildi.

Mamardashvili daha fazla farkı önledi

Gürcistan kalecisi Giorgi Mamardashvili, gösterdiği iyi performansa rağmen takımının mağlubiyetini engel olamadı.

Grup aşamasında 20 kez ile en fazla kurtarışa imza atan kaleci olan Mamardashvili, İspanya mücadelesinde de iyi performansını sürdürdü. Tecrübeli file bekçisi, maçın ilk yarısında yaptığı 5 kurtarışla takımını oyunda tuttu.

İkinci yarıya da iyi başlayan Mamardashvili, daha sonra arka arkaya gelen golleri önleyemedi.

Kvaratskhelia kendi sahasından şutuyla gole yaklaştı

Gürcistan'ın yıldız futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia, İspanya kalecisi Unai Simon'u orta sahadan attığı şutla zor duruma soktu.

Kendi ceza sahası önünde kaptığı topla hızlı çıkan Kvaratskhelia, orta saha çizgisi gerisinde kaleci Simon'un ileride olduğunu gördü. Gürcü futbolcunun çok uzak mesafeden çıkardığı şutta top az farkla yandan auta gitti.