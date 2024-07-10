EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı

EURO 2024\'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata\'yı sakatladı

İspanya'nın Fransa'yı 2-1 yendiği yarı final maçında sahaya giren bir taraftar, İspanya kaptanı Morata'yı sakatladı.

10.07.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olay, İspanya'nın Fransa'yı yarı finalde 2-1 yenmesinin ardından sahaya giren bir taraftarın İspanyol takımının kutlamalarına katılmaya çalışmasıyla başladı. Güvenlik ekibinden bir üye, sahaya giren bu kişiyi durdurmak isterken kayarak Morata'ya sert bir kayarak müdahalede bulundu.

Temas oldukça kötü görünüyordu ve Morata'nın bacağı çimlere takıldı. Takım arkadaşları kutlamalara devam ederken Morata sahada topallayarak dolaştı.

FİNALİ KAÇIRMA RİSKİ VAR

İspanya kaptanının Pazar günü oynanacak ve rakibinin İngiltere veya Hollanda olacağı finali kaçırabileceği endişeleri var. İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente maç sonrası yaptığı açıklamada, "Yarına kadar bekleyeceğiz. Çok ciddi bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Bacağı ağrıyordu ama iyi olmasını umuyoruz," dedi.

İspanya, Fransa'ya karşı 2-1'lik galibiyetle finale çıkarken, Lamine Yamal tarihe geçti. 22 metreden attığı harika golle İspanya'ya eşitliği getirdi ve bu gol, onu 16 yaş 362 günle Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü yaptı. Bu gol, önceki rekor sahibi Johan Vonlanthen'i geçti. Vonlanthen, Euro 2004'te İsviçre adına gol attığında 18 yaş 141 günlüktü.

LAMİNE YAMAL'IN PARLAMASINA YARDIMCI OLDU

Morata, turnuva öncesinde İspanya teknik direktörü Luis De La Fuente tarafından takım kaptanı yapıldı. Her zaman en skorer forvet olmasa da, fedakarlığı Lamine Yamal ve Nico Williams gibi oyuncuların parlamasına yardımcı oldu.

İspanya'nın Fransa'yı Yendiği Maçta Morata'ya Sert Müdahale: Final Endişesi
İspanya'nın Fransa'yı Yendiği Maçta Morata'ya Sert Müdahale: Final Endişesi
İspanya'nın Fransa'yı Yendiği Maçta Morata'ya Sert Müdahale: Final Endişesi
İspanya'nın Fransa'yı Yendiği Maçta Morata'ya Sert Müdahale: Final Endişesi

Alvaro Morata, İspanya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • YoH null: dünya ispanyayi konuşuyor adamlar futbol sihirbazı pas nasıl yapılır dünyaya gösterdiler oyun nasıl oynanır gösterdiler elenenler degil efsaneler konuşulur dediler manşet değil oynayan konuşulur dediler 6 1 Yanıtla

10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
08:35 NATO Zirvesi’nde konuşan Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kazanmasına izin veremeyiz NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz
07:47 SHP’nin arkasındaki kişi o mu İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
00:31 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi 11 öğretmen gözaltına alındı Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
09:57 Meksika’da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor Meksika'da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor
09:56 Yok artık Aboubakar Suudi Arabistan’dan teklif aldı, düşünmeden reddetti Yok artık Aboubakar! Suudi Arabistan'dan teklif aldı, düşünmeden reddetti
09:31 AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi
09:19 Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu
09:10 Hırsızlık anı kamerada At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar Hırsızlık anı kamerada! At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 10:59:48. #1.11#
SON DAKİKA: EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement