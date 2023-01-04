İspanyol basınından bomba iddia: Eden Hazard, Süper Lig devine imzayı atıyor - Son Dakika
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İspanyol basınından bomba iddia: Eden Hazard, Süper Lig devine imzayı atıyor

04.01.2023 17:32

İspanyol basını, Real Madrid'de istenilen performansı bir türlü gösterilemeyen Belçikalı yıldız oyuncu Eden Hazard'ın Süper Lig devi Fenerbahçe ile masaya oturduğunu yazdı. Haberde yer alan iddialara göre sarı lacivertliler, Hazard'ın maaşının büyük bir kısmını ödeyerek bu transferi noktalayacak.

İspanyol medyasında yer alan habere göre; Belçikalı yıldız Eden Hazard'ın Real Madrid'deki dönemi bitmeye çok yakın. Habere göre Real Madrid, Fenerbahçe'nin yaptığı teklife çok sıcak bakıyor.

MİLLİ TAKIMI DA BIRAKTI

Eden Hazard, Dünya Kupası sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Hazard, sosyal medya paylaşımında, "Bugün bir sayfa çeviriyoruz. Sevginiz, eşsiz desteğiniz için teşekkür ederim. 2008'den beri paylaştığımız tüm keyifli anlar için teşekkür ederim. Bugün Milli Takım kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Bir sonraki nesil hazır. Sizi çok özleyeceğim çocuklar" ifadelerine yer vermişti.

ANCELOTTİ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hazard için Real Madrid bir çıkış yolu arıyor. 11 Ekim'de Shakhtar'a karşı Şampiyonlar Ligi'ne ilk 11'de oynadığından beri Leipzig'e karşı sadece 14 dakika forma giyen Hazard'ın bundan sonra Ancelotti'nin planlarında yer almadığı belirtildi.

Dünyanın en iyileri arasındaydı! Hazard, Süper Lig devine imzayı atıyor

REAL MADRİD GÖNDERMEK İSTİYOR

Ancelotti, diğer hiçbir maçta görev vermediği Hazard yerine Asensio ve Rodrygo gibi isimleri tercih etti. İtalyan teknik adamın planlarında yer almayan Hazard için Real Madrid gelen tekliflere yöneldi.

FENERBAHÇE MASADA

İspanyol Defensa Central'den Borja Diaz'ın haberine göre; Fenerbahçe , yaz transfer döneminde olduğu gibi bir kez daha 31 yaşındaki Hazard'ın peşine düştü. Sarı-lacivertli kulüp Hazard'ı devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

Dünyanın en iyileri arasındaydı! Hazard, Süper Lig devine imzayı atıyor

MAAŞININ ÇOĞUNU FENERBAHÇE KARŞILAYACAK

Fenerbahçe, Hazard'ın sezon sonuna kadar alacağı maaşın çok önemli bir kısmını ödemeyi teklif etti. Yıllık 12 milyon euro alan Hazard, sezon sonuna kadar Madrid ekibinden alacağı paranın 5 milyon eurosunu Fenerbahçe'den alacak. Hazard için sezon sonuna kadar Real Madrid'in kasasından sadece 1 milyon euro çıkacak.

REAL MADRİD KARLI ÇIKACAK

Real Madrid'de 2024'te sözleşmesi sona erecek Hazard, Fenerbahçe'de yeniden kendini bulursa, bonservisiyle satışı çok daha kolay olacak. Satılmasa bile Fenerbahçe'de performansını yükseltme potansiyeli olan Hazard, yeniden Ancelotti'nin planlarında yer alabilir.

Dünyanın en iyileri arasındaydı! Hazard, Süper Lig devine imzayı atıyor

BATSHUAYİ'Yİ YAKINDAN TANIYOR

Hazard için Fenerbahçe'ye transferindeki bir diğer olumlu etken ise takımda yakın arkadaşının olması. 31 yaşındaki oyuncunun Belçika Milli Takımı'nda Fenerbahçeli golcü Michy Batshuayi ile yakın bir arkadaşlığı bulunuyor. İkili, milli takım antrenmanlarında da genelde birlikte çalışma yapıyor.

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