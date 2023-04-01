İspanyol devleri rekabet halinde! Barcelona ve Real Madrid arasında gidip gelen Arda Güler'in tercihi belli oldu - Son Dakika
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İspanyol devleri rekabet halinde! Barcelona ve Real Madrid arasında gidip gelen Arda Güler'in tercihi belli oldu

01.04.2023 10:13

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dünya devlerinin radarına takıldı. Barcelona ve Atletico Madrid'in yoğun ilgi gösterdiği futbolcu için Real Madrid'de devreye girdi. İspanyol basınında Arda'nın en büyük hayalinin eflatun-beyazlılarda forma giymek olduğu ve olası bir seçim durumunda Real Madrid'i tercih edeceği ifade edildi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldız Arda Güler, yeteneğiyle dünya devlerinin takibinden çıkmıyor. Milli futbolcu için son olarak İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.

DÜNYA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona ve Atletico Madrid'in ardından Real Madrid de Arda Güler için devreye girdi. Eflatun-beyazlıların genç yıldızın maç videolarını izlediği belirtilirken, başkan Florentino Perez'in de 18 yaşındaki futbolcuya özel bir ilgisi bulunuyor.

REAL MADRID'İ SEÇECEK

Haberde "Türk Messi" lakabıyla anılan Arda Güler'in en büyük hayalinin ise Real Madrid'de forma giymek olduğu ifade edildi. Milli futbolcunun tercih yapmak durumunda kalırsa, eflatun-beyazlıları seçeceği konuşuluyor.

YORUMLAR (2)
  • Erdinç Uzuner: Barcelona Messi gelsin diye çabalıyor, bu Real Madrid.Türk Messi uzaylıya karşı.Bence komik bile bundan komik. Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Türk Messi zaten.Adamın rekorlarını kırar, oda uzaylı olur. Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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Barcelona mı Real Madrid mi? Dünya devlerini birbirine düşüren Arda Güler, yeni takımını seçti Barcelona mı Real Madrid mi? Dünya devlerini birbirine düşüren Arda Güler, yeni takımını seçti Dev kulüplerin radarında! Real Madrid ve Barcelona Arda'yı istiyor Dev kulüplerin radarında! Real Madrid ve Barcelona Arda'yı istiyor

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Son Dakika Spor İspanyol devleri rekabet halinde! Barcelona ve Real Madrid arasında gidip gelen Arda Güler'in tercihi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanyol devleri rekabet halinde! Barcelona ve Real Madrid arasında gidip gelen Arda Güler'in tercihi belli oldu - Son Dakika
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