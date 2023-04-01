İspanyol devleri rekabet halinde! Barcelona ve Real Madrid arasında gidip gelen Arda Güler'in tercihi belli oldu

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldız Arda Güler, yeteneğiyle dünya devlerinin takibinden çıkmıyor. Milli futbolcu için son olarak İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.

DÜNYA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona ve Atletico Madrid'in ardından Real Madrid de Arda Güler için devreye girdi. Eflatun-beyazlıların genç yıldızın maç videolarını izlediği belirtilirken, başkan Florentino Perez'in de 18 yaşındaki futbolcuya özel bir ilgisi bulunuyor.

REAL MADRID'İ SEÇECEK

Haberde "Türk Messi" lakabıyla anılan Arda Güler'in en büyük hayalinin ise Real Madrid'de forma giymek olduğu ifade edildi. Milli futbolcunun tercih yapmak durumunda kalırsa, eflatun-beyazlıları seçeceği konuşuluyor.