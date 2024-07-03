İspanyol forvet Daniel Güiza UD Rotena ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

İspanyol forvet Daniel Güiza UD Rotena ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Güiza, İspanya 3. lig takımlarından UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Güiza'nın takıma tecrübesi ve golleriyle destek olacağını belirtti. Güiza, kariyerinde daha önce 17 farklı takımda forma giymişti.

03.07.2024 20:27
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Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen ve 17 Ağustos'ta 44 yaşına girecek olan İspanyol forvet Daniel Güiza, İspanya 3. lig takımlarından UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

UD Rotena Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, "Güiza takımın forvet hattını güçlendirmeye geldi. Avrupa şampiyonu tecrübesi ve golleriyle destek olacak. Yeni evinize hoş geldin Dani." ifadelerini kullandı.

Futbolcu olarak kariyerinde şimdiye kadar 17 takımda forma giyen Güiza, Fenerbahçe'den 2011 yazında İspanya'nın Getafe takımına transfer olmuş ve ardından Malezya ve Paraguay takımlarında forma giymişti.

İspanyol futbolcu 2018'den sonra doğum yeri olan İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin 2. veya 3. lig takımlarında oynamıştı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, İspanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanyol forvet Daniel Güiza UD Rotena ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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