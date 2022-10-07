İstanbul Başakşehir: 0-0 - Son Dakika
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İstanbul Başakşehir: 0-0

07.10.2022 00:04
İstanbul Başakşehir: 0-0

STAT: SkontoHAKEMLER: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail GrigoriuRFS: Steinbors - Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin (Dk. 85 Rakels), Saric (Dk. 90+2 Zjuzins), Panic, Mares, Simkovic, Emerson (Dk. 46 Friesenbichler), Ilic (Dk.

STAT: Skonto

HAKEMLER: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail GrigoriuRFS: Steinbors - Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin (Dk. 85 Rakels), Saric (Dk. 90+2 Zjuzins), Panic, Mares, Simkovic, Emerson (Dk. 46 Friesenbichler), Ilic (Dk. 81 Maksimenko)İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Caiçara (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye, Touba, Lima (Dk. 87 Hasan Ali Kaldırım), Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Biglia), Aleksic (Dk. 59 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 81 Chouiar), Traore, Serdar Gürler, OkakaKIRMIZI KART: Dk. 70 Simkovic (RFS)SARI KARTLAR: Steinbors, Mares (RFS), Mahmut Tekdemir, Traore (İstanbul Başakşehir)İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 3'üncü maçında Letonya ekibi RFS ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte 70'inci dakikada Simkovic 2'nci sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 7'ye yükseltti ve grubunda liderliğini sürdürdü. RFS ise gruptaki puanını 2'ye çıkardı.

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Kaynak: DHA

Mahmut Tekdemir, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul Başakşehir: 0-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir: 0-0 - Son Dakika
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