İstanbul Başakşehir: 0-0

STAT: SkontoHAKEMLER: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail GrigoriuRFS: Steinbors - Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin (Dk. 85 Rakels), Saric (Dk. 90+2 Zjuzins), Panic, Mares, Simkovic, Emerson (Dk. 46 Friesenbichler), Ilic (Dk. 81 Maksimenko)İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Caiçara (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye, Touba, Lima (Dk. 87 Hasan Ali Kaldırım), Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Biglia), Aleksic (Dk. 59 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 81 Chouiar), Traore, Serdar Gürler, OkakaKIRMIZI KART: Dk. 70 Simkovic (RFS)SARI KARTLAR: Steinbors, Mares (RFS), Mahmut Tekdemir, Traore (İstanbul Başakşehir)İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 3'üncü maçında Letonya ekibi RFS ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte 70'inci dakikada Simkovic 2'nci sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 7'ye yükseltti ve grubunda liderliğini sürdürdü. RFS ise gruptaki puanını 2'ye çıkardı.
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