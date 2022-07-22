İstanbul Başakşehir - Maccabi Netanya maçının ardından - Son Dakika
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İstanbul Başakşehir - Maccabi Netanya maçının ardından

22.07.2022 00:02
İstanbul Başakşehir - Maccabi Netanya maçının ardından

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında evinde Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı.

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında evinde Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası İstanbul Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ve Maccabi Netanya Teknik Direktörü Benni Lam açıklamalarda bulundu.

İstanbul Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, takımı tebrik ederek, "İlk devre 1 gol yedik, onun ardından 90 dakika koşmamız gerekti. Takım o hedeften vazgeçmedi. Çok motive ve istekliydiler. Çok zor ve sert bir maç oldu. Hakemin de buna katkısı var. Hakemin performansını hiç beğenmedim. Penaltıyı görmedi. Bence iki pozisyon var, kırmızı kart vermesi gereken. 5 dakika uzattı ama yerde yatmalar oldu, bence çok kısa. Rezalet bir performanstı. Süper Lig'de hakemlere kızıyoruz ama övmem gerekiyor. Bununla kıyaslarsak güzel performans sergiliyorlar" diye konuştu.

"KADROMUZA GÜVENİYORUZ"Sözer, "Biz ne zaman oyunumuzu sahaya yansıttık, dominant oynadık, oyunu kanatlara yaydık, pozisyon ürettik. İkinci ve üçüncü golü bulabilirdik" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Deplasmanda sert bir maç bekliyorum. Ona göre hazırlanacağız. Orada daha baskılı oynayacaklar ama bekli bize alan açılacak. Bizim de hızlı oyuncularımız var. Patrick var, Münir var. Güzel pozisyonlar çıkardılar. Hangi oyuncuyu koyduysak katkı verdiler. Biz kadromuza güveniyoruz. Gelecek hafta deplasmanda gidip turu almak istiyoruz.".Sözer, bir sonraki maçın kodrosuyla ilgili gelen soruya ise "İdmanlara bakacağız. Bu maçı analiz edip kendimizi deplasmana hazırlanacağız. İlk 11'e böyle başladık. Maçtan önce düşündüğümüz hamleleri de gerçekleştirdik. Münir, Patricki, Ömer katkı sağladı. Her oyuncunun potansiyeli ve yeteneği var. Onu değerlendirmeye çalışacağız" dedi.LAM: AVANTAJLI SKORLA DÖNÜYORUZMaccabi Netanya Teknik Direktörü Benni Lam ise açıklamasında şunları söyledi:

"Avantajlı bir skorla dönüyoruz. Bizim daha farklı yüzümüzü görecekler. Evimizde farklı bir hikaye olacağını düşünüyorum. Biz sadece kendi oyunumuza konsantre olmaya çalıştık. Başakşehir üzerinde baskı kurmaya çalıştık ve başarılı olduk. Ama bu 2 maçtan sadece 1'i ve oynayacak bir maçımız daha var. Burada da bin taraftarımız bizi destekledi. İsrail'de tüm biletlerin satılacağını ve 12 bin taraftarımızın önünde oynayacağımızı düşünüyorum. Planımıza sadık kaldık. Sahaya çıktığımız zaman Başakşehir'i şaşırtmak için çıktık ve pres yaptık. İkinci yarı Başakşehir presimize karşılık verdi. İlk maç olduğu için konsantremiz iyi değildi ama ikinci maçta daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Başakşehir bizim daha farklı yüzümüzü görecek. Biz bu maçta da kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık ama teknik kapasiteleri yüksek olduğu için bize karşılık verdiler. Evimizde farklı bir hikaye olacağını düşünüyorum."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İstanbul Başakşehir - Maccabi Netanya maçının ardından - Son Dakika

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