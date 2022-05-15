İstanbul'un En Renkli Koşusu Sona Erdi - Son Dakika
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İstanbul'un En Renkli Koşusu Sona Erdi

15.05.2022 18:14
İstanbul'un En Renkli Koşusu Sona Erdi

İstanbul’da 2022’nin en renkli ve en eğlenceli yarışı olan ‘İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabı, Colour Run konseptiyle Üsküdar’da yapıldı. Yaklaşık beş bin kişinin katıldığı koşu, renkli görüntülere ve eğlenceli anlara sahne oldu.

İstanbul'da 2022'nin en renkli ve en eğlenceli yarışı olan 'İstanbul'u Koşuyorum'un Asya etabı, Colour Run konseptiyle Üsküdar'da yapıldı. Yaklaşık beş bin kişinin katıldığı koşu, renkli görüntülere ve eğlenceli anlara sahne oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye'de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla 2016 yılından itibaren 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinlikleri düzenliyor. Her bir etabı İstanbul'un sembol noktalarında yapılan 'İstanbul'u Koşuyorum' yarışlarının 2022'deki ilk yarışı olan Asya etabı, Üsküdar'da Polisan Home Cosmetics'in katkılarıyla ve 'Colour Run' konseptiyle bugün koşuldu. Katılımcıların 5K ve 10K kategorilerinde yarıştığı koşuda, parkurun belirli noktalarında sporculara tüplerle renkli boyalar püskürtüldü. İstanbul'u Koşuyorum'un Asya etabına, 42 farklı ülkeden 119 yabancı sporcu katıldı. Birbirinden eğlenceli anlara sahne olan etkinlik, ödül töreninin ardından sona erdi.

PARKURDAKİ REKABET NEFESLERİ KESTİ

Sporcuların yarıştaki dereceleri elektronik zamanlama çipleriyle ölçüldü. 10K Kadınlar Genel Klasman'da Damla Çelik, 37: 42'lik derecesiyle birincilik ipini göğüsledi. Iuliia Zianterekova 38: 29'luk derecesiyle ikinci, Suzan Tunca 40: 28'lik derecesiyle üçüncü oldu. 10K Erkekler Genel Klasman'da Murat Emektar, 30: 28'lik derecesiyle birinci sırada yer aldı. Mestan Turhan 30: 41'lik derecesiyle ikinci olurken Ilaman Shyhnepesov 34: 29'luk derecesiyle üçüncülük kürsüsüne çıktı. 5K Kadınlar Genel Klasman'da Şengül Eda Kuğu, 22: 26'lık derecesiyle birinciliği elde etti. Gülnaz Ayar 22: 27'lik derecesiyle ikinci, Sabriye Özer ise 22: 51'lik derecesiyle üçüncü oldu. 5K Erkekler Genel Klasman'da 16: 46'lık derecesiyle Ahmet Tek yarışı ilk sırada bitirirken Ömer Faruk Uğurlu 16: 56'lık derecesiyle ikinci, Gürkan Çekiç 17: 00'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

'İSTANBUL'U KOŞUYORUM' AVRUPA ETABI 2 EKİM'DE

Spor İstanbul'un organize ettiği 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinlikleri bu yıl iki etaptan oluşacak. 'İstanbul'u Koşuyorum'un 2022'deki ikinci ve son etabı olan Avrupa etabı ise 2 Ekim'de koşulacak.

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İstanbulluların dikkatine! Yarın yapılacak organizasyonlar sebebiyle bu yollar trafiğe kapatılacak İstanbulluların dikkatine! Yarın yapılacak organizasyonlar sebebiyle bu yollar trafiğe kapatılacak DİAYDER davasında İBB'den sosyal yardımların bilgisi istendi DİAYDER davasında İBB'den sosyal yardımların bilgisi istendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Üsküdar, Asya, Spor, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Spor İstanbul'un En Renkli Koşusu Sona Erdi - Son Dakika


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